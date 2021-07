Falece em Sete Lagoas engenheiro agrônomo João Baptista da Silva

Faleceu em Sete Lagoas o engenheiro agrônomo João Baptista da Silva, que foi secretário municipal de Meio Ambiente.

Devido ao nome, muita gente achou que se tratava do médico, ex-vereador e ex- deputado estadual e que também foi vice- prefeito de Sete Lagoas, Dr. Ronaldo João da Silva, de 74 anos

Em contato com Cleia da Silva, esposa de Dr Ronaldo João ela informou que ele passa bem e está atendendo normalmente na unidade de saúde do município. “Realmente foram muitas mensagens , inclusive através áudios nas redes sociais e até mesmo por profissionais de saúde pedindo informações sobre a saúde dele”, explicou Clea e completou. “Quero inclusive, agradecer às manifestações recebidas de várias pessoas preocupadas com Dr. Ronaldo João”.

O também médico Dr. João Bastista Araújo de Souza chegou a ser citado, devido à semelhança do nome.