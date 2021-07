Prefeitura de Sete Lagoas paga novamente salários dos servidores de maneira antecipada nesta sexta

Por lei, a quitação da folha de pagamento do pessoal ativo e inativo da administração direta, autárquica e fundacional deve ocorrer até o dia 5 do mês subsequente ao trabalhado, mas o Executivo mantém o cronograma antecipado como uma forma de valorização dos servidores.

A Prefeitura de Sete Lagoas deposita na conta de todos os servidores da administração direta e indireta o pagamento referente ao mês de julho nesta sexta-feira, 30. Esta é a 17ª vez consecutiva que a gestão do prefeito Duílio de Castro antecipa o pagamento do funcionalismo de maneira antecipada, dentro do mês vigente.

Por lei, a quitação da folha de pagamento do pessoal ativo e inativo da administração direta, autárquica e fundacional deve ocorrer até o dia 5 do mês subsequente ao trabalhado, mas o Executivo mantém o cronograma antecipado como uma forma de valorização dos servidores e ainda de fortalecimento da economia regional.

O pagamento é reflexo do equilíbrio financeiro conquistado pelo governo municipal desde a gestão passada. Um abrangente choque de gestão foi implantado com a redução de custos, modernização da máquina pública e direcionamento correto de recursos. Com isso, deste março de 2020, primeiro mês da pandemia, ocorre a antecipação da folha salarial.

“É também uma questão de justiça pagar a equipe em dia, já que durante toda essa pandemia, os serviços públicos municipais não pararam. O servidor sempre foi o principal apoio nos momentos mais complicados. Sem contar que vamos aquecer a economia em um momento que antecede o Dia dos Pais. Isso também contribui para a geração de emprego e de renda na cidade”, pondera o prefeito Duílio de Castro.

por Ascom Prefeitura