Previsão do tempo para Minas Gerais nesta quinta-feira, 29 de julho

Nesta quinta-feira (29/7) está prevista uma forte queda da temperatura do ar em Minas Gerais. A mínima prevista é de -3ºC. A máxima chega a 32ºC.

Deve gear, especialmente no Sul do estado. Esse quadro meteorológico de frio intenso vai se manter pelos próximos dias, em todas as regiões mineiras.