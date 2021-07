Atlético-MG presta homenagem a torcedor que faleceu, vítima de câncer

Antes de morrer, Felipe Silveira mostrou a paixão pelo Galo nas redes sociais, como incentivo no tratamento contra a doença

Felipe Silveira, torcedor do Atlético-MG, faleceu na madrugada desta quinta-feira, aos 36 anos. Ele lutava contra um câncer no estômago, em Belo Horizonte. Pelas redes sociais, o clube prestou homenagem ao rapaz.

O #Galo se solidariza aos familiares e amigos do Atleticano Felipe Silveira, que morreu hoje, em Belo Horizonte. Desde 2018, Felipe lutava contra um câncer no estômago. Recentemente, recebeu o carinho de jogadores e membros da diretoria e comissão técnica do Atlético.”

Nos últimos meses, Felipe relatou nas redes sociais seu estado de saúde, gerando grande comoção. Ele lutava contra a doença desde 2018. Personalidades atleticanas, incluindo jogadores, o técnico Cuca e o presidente do clube, Sérgio Coelho visitaram Felipe no hospital, desejando melhoras ao torcedor.

Conte conosco para vencer essa batalha! Lutar e acreditar são verbos que fazem parte da natureza atleticana. O #Galo também torce pela Massa. O #Galo torce por você!”

As postagens de Felipe ganharam bastante repercussão entre a torcida. Aceitando a condição dele, as mensagens passavam sentimento de amor ao próximo, cuidado, acolhimento, além do inventivo ao clube do coração, que sempre embalava o tratamento do torcedor.

– Mais uma vez digo, estou em paz, fiz tudo que a medicina me disponibilizou, segui todos os passos, porém, a vida é assim. Ainda vcs irão ver Twitter meu por aqui, sobre a vida , sobre o Galo. Não estão livres de mim Rsrsr. E um pedido, hoje, quando chegarem em casa, abracem seus pais, seus irmãos, bata o cotovelo no cotovelo de seu amigo, deixem viver, deixem se realizarem. Mais cuidado com essa doença da Covid, ela continua matando gente por aí. Aprendam a escutar mais o próximo, e aceitar o próximo como ele é – escreveu ele em uma das mensagens.

O perfil da Arena MRV também chegou a enviar mensagem de apoio a Felipe:

“Lembra do nosso bate-bola em outubro de 2020? Ainda vamos repetir esse encontro na nossa casa muitas e muitas vezes. Mãos dadas como você falou: “Vencer, vencer, vencer, este é o nosso ideal”!”

No jogo do Atlético contra o Remo, pela terceira fase da Copa do Brasil, uma organizada e o artista Thiago Scap homenagearam Felipe em um mosaico na arquibancada do Mineirão.

Fonte: ge.globo.com