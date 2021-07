Rebeca Andrade: Como ‘Baile de Favela’ foi parar nas Olímpiadas de Tóquio

Coreógrafo da seleção ouviu funk, de MC João, nas Olimpíadas do Rio de 2016 e fez trilha com tema de Bach. Ginasta conquistou medalha de prata nesta quinta-feira (29) e ainda concorre no solo e salto.

Dos intervalos das Olimpíadas do Rio direto para Tóquio. A história de “Baile de Favela” no solo de Rebeca Andrade começou em 2016, quando Rhony Ferreira, coreógrafo da seleção brasileira, viu como o funk funcionava bem para “levantar a galera”.