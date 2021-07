Hemominas Sete Lagoas pede por doações de sangue

A Hemominas Sete Lagoas chama a atenção para o problema da queda nos estoques e reforçam a importância para a doação de sangue regular. Devido ao frio, as pessoas começam a ter problemas respiratórios e alérgicos e ficam por um período sem poder doar e a doação de sangue diminui significativamente. Um outro problema é a pandemia da Covid que ao contrair o vírus, o doador fica inapto por 30 dias.

A doação de sangue é necessária para que os atendimentos hospitalares não sejam comprometidos. O sangue pode ser utilizado por exemplo em mulheres com complicações na gravidez, adultos e crianças com anemia grave, traumas devido a desastres, procedimentos médicos complexos e pacientes com câncer.

A doação de sangue é um ato nobre necessário e insubstituível. Nenhum medicamento pode substitui o sangue, a participação da população é essencial para salvar vidas.

O processo da doação de sangue é seguro, indolor e rápido.

Para doar sangue é importante:

Ter e estar em com boa saúde;

Não ter tido hepatite após 11 anos de idade;

Pesar acima de 50 quilos

Ter idade entre 18 e 69 anos. Jovens 16 e 17 anos poderão se acompanhados do responsável legal ou portando autorização desse, com fotocópia do documento de identidade do responsável. Pessoas a partir de 61 anos poderão doar se tiverem realizado pelo menos uma doação de 60 anos;

Dormir bem na noite anterior à doação

Não ter sido exposto a situação de risco acrescido para doenças sexualmente transmissíveis.

Se faz uso de medicamento, ligue nos telefones 31-3027-2734, 31-3027-2725, das 7às 12:30 hs ou pelo site www.hemominas.mg.gov.br

Com informação da Hemominas/ Sete Lagoas