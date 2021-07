Cronograma de vacinação segue em Sete Lagoas. Saiba quais os públicos

Nesta quinta-feira, 29 de julho, se vacinam os homens a partir de 38 anos de idade, de 09h às 16h, na Drogaria Drogasil da Av. Villa Lobos, na Faculdade UNA (ambos a pé) e no Unifemm – R. Pedra Grande (drive thru). Em caso de grande demanda serão distribuídas senhas até às 15h30. Documentos necessários: identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa.

A Prefeitura de Sete Lagoas retoma o cronograma para público prioritário, seguindo o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, e vacina nesta quinta-feira, 29 de julho, de 9h às 18h, os trabalhadores da indústria de Sete Lagoas a partir de 31 anos de idade, na ACI Sete Lagoas – R. Nicola Lanza, 140, Centro.

Na sexta-feira, 30 de julho, no mesmo horário e local, é a vez dos industriários a partir dos 30 anos se vacinarem. Os documentos necessários são a carteira de trabalho, declaração da empresa com código CNAE e nome em lista fornecida pelas indústrias.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta terça-feira, 27 de julho, receberam a 1ª dose da vacina 111.631 pessoas (46,2% da população). Já a 2ª dose foi aplicada em 34.087 pessoas. A dose única foi aplicada em 5.559 pessoas. Ao todo, somando segunda dose e dose única, 16,4% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, uso de máscara e higiene frequente das mãos. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus