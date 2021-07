Na noite desta quarta-feira, 28, um jovem identificado até o momento com inicial P, de 18 anos foi assassinado a tiros no bairro Emília.

Ainda não se tem mais detalhes, motivação e autoria do crime.

As polícias Militar e Civil, além do SAMU compareceram, para as providências e remoção do corpo para o IML.

Matéria em atualização