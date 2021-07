Às vezes as pessoas me perguntam qual conteúdo Conversa Afiada leva até você semanalmente. Afirmo que nem eu sei definir. Até diria, diversificados temas. Concorda?

Quem quiser saber quais as matérias já escrevi desde 1995 posso afirmar que sei cada tema. Aliás, é bom lembrar que o Jornal eram duas Edições semanais, às quartas e sábados.

Com o tempo o gosto dos leitores pelo bate papo foi se tornando mais apurado e preocupo-me muito em mantê-los fieis aqui comigo.

Obrigado de coração, você é muito importante para mim.

Com os avanços da informação, já é possível ter conhecimento do quantitativo de leitores e até mesmo os assuntos que mais despertam sua atenção. Claro, jamais serei um Colunista que tenha através de textos a forma de agradar a todos os leitores. Isso é impossível.

Também não sou polêmico e acredito não sê-lo. Mas para quem sabe ler “um pingo é letra”. Concorda comigo?

Hoje, Graças a Deus já aposentado, afirmo que administrei algumas empresas que, independente da situação econômico-financeira da contratante, o salário em dia era um dos pontos primordiais para obter sucesso dos projetos.

Quando afirmo salário em dia, não refiro apenas ao meu salário, mas de toda a equipe de trabalho.

Já escrevi uma matéria cujo título era “Come couve e arrota lombo”.

Existem empresários ou empregadores que não mantém os salários dos funcionários em dia, mas adoram curtir viagens, carros importados, mansões e vida de luxo. Amam o Status.

Também não adianta subir em palanques e gritar que os salários estão em dia, pois, se o fazem estão apenas cumprindo suas obrigações junto aos empregados.

Afirmei que me orgulho por estar aposentado, é que durante meus longos anos de trabalho, incluindo Servidor Público, jamais fui favorável a “greves”.

Mas querer que os funcionários desempenhem um trabalho de qualidade com as latas vazias em casa? É inadmissível.

“Se não tem competência, não se estabeleça”.

Dê o lugar para quem saiba administrar.

Saco vazio não para em pé!

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

