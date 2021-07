Senac abre vagas de qualificações gratuitas para o mercado de trabalho no cenário de pandemia

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) está com inscrições abertas para qualificações profissionais on-line e gratuitas. As atividades vão até dezembro, em todo o país.

Para participar da programação não há delimitação de idade e escolaridade, mas é necessário se cadastrar até o dia da realização de cada encontro virtual.

Os participantes terão um encontro virtual por mês. Todos receberão certificado. Confira a programação:

28/07: Business Intelligence (BI) – O que é e quais as aplicações nos negócios são interessantes para minha empresa

25/08: Big Data e sua relação com os negócios de uma empresa

22/09: Metodologias Ágeis para equipes de alta performance

26/10: Windows Experience – o celular é a nova vitrine

17/11: A importância da gestão de estoque para os empreendimentos de beleza

01/12: Gestão financeira para bares e restaurantes: Desafios e ferramentas de controle

As transmissões serão pelo canal do Senac no YouTube, das 19h às 21h, com tradução simultânea em Libras.

Fonte: Hoje em Dia