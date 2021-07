Empresa de fragrâncias, Symrise expande para mercado pet

A Symrise, empresa que atua no mercado de fragrâncias e inovação sustentável, está expandindo seu portfólio e uma das novidades é a fragrância para pets. “Consumidores no mundo inteiro vem procurando elevar a experiência de seus pets, fazendo com que se sintam membros integrais da família. Estamos atentos a essa tendência criando soluções que atendam a este público”, comenta Fabio Gilioli, vice presidente LatAm da Divisão de Consumer Fragrance na Symrise.

Segundo a ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos), o mercado de bichos de estimação vem crescendo em um ritmo maior do que o de alimentos e bebidas e, até mesmo, o de beleza.

Os números de PET Care no Brasil são grandiosos, tanto em volume de mercado quanto a sua população. “É um mercado que não podemos deixar de atender. Temos a segunda maior população de pets do mundo”, comenta Cristiane Beneton, gerente de marketing LatAm da Divisão de Consumer Fragrance LatAm e responsável pelo desenvolvimento da categoria de Pet Care na América Latina. O Brasil está em 4º lugar no ranking de faturamento deste segmento, tendo faturado mais de R$ 22 bilhões em 2019.

A empresa destaca que, à medida que novas tendências comportamentais foram sendo adquiridas durante o período de isolamento social, a Symrise expandiu seu portfólio em soluções criativas de fragrâncias e ingredientes cosméticos para a categoria de animais de estimação. “Nossa visão é oferecer saúde e bem-estar para toda a família, e isso inclui nossos pets”, diz Anne Cabotin, vice presidente Global da Divisão de Consumer Fragrance. “Com a aquisição da Diana, líder global em alimentos para animais de estimação, em 2014, entramos neste empolgante universo e, ao mesmo tempo, aumentamos o nosso alcance em nutrição e bem-estar”, complementa.

A executiva destaca que a experiência centenária em fragrâncias, combinada ao portfólio de ingredientes cosméticos ativos e a experiência da Diana em pets, faz de nós um fornecedor estratégico diferenciado no mercado.

Por todo o mundo, os bichinhos vêm se tornando verdadeiros membros da família, e o aumento no número de pessoas que adotaram ou passaram a ter animais de estimação já é significativo.

Segundo a Euromonitor, empresa especializada em pesquisas de mercado, na América Latina cerca de 75% dos tutores de pets consideram seus animais membros efetivos da família – uma das taxas mais altas quando comparada com outras regiões do mundo. E tal feito pode ser compreendido e visualizado quando falamos em consumo para estes animais.

“As pessoas reproduzem os próprios hábitos de compra ao adquirir produtos para os seus pets. Eles têm expectativas semelhantes, ou até maiores, em termos de qualidade e diversidade de produtos para pets e acreditam que o que é adequado para si tem que ser adequado para eles. Tendem a escolher produtos pelo posicionamento e benefícios, e esperam níveis bem elevados de segurança do produto.”, comenta Bertrand de Launay, Presidente da Diana Pet Food.

Este fenômeno de “humanização dos animais de estimação” leva seus donos a se engajarem mais nos cuidados especiais com seus animais e buscar soluções mais personalizadas.