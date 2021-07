Prefeitura aplica vacina contra a gripe no próximo sábado em oito centros de saúde

Imunização exclusiva para este público será até enquanto durarem os estoques

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Saúde – abre oito Centros de Saúde no próximo sábado, 31, para vacinação exclusiva contra a gripe (H1N1). A medida só foi possível após a entrega de mais uma carga de doses pelo Ministério da Saúde esta semana. A imunização será de 8h às 16h, mas poderá ser encerrada com o fim desse novo estoque.

A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe começou no dia 12 de abril, com o primeiro grupo formado por crianças a partir de 6 meses de idade até antes de completar 6 anos, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto e profissionais de saúde. Já a segunda fase contemplou idosos a partir de 60 anos e professores das redes pública e privada. A terceira e última fase atingiu pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente, integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade; e adolescentes em medidas socioeducativas.

A imunização foi aberta para o público em geral ainda no início deste mês, porém, houve uma paralização na aplicação devido à falta de vacinas. “Todos os municípios brasileiros dependem da distribuição de doses do Ministério da Saúde. Então, a vacinação ocorrerá enquanto houver disponibilidade nos centros de saúde”, ressalta Guilherme Menezes, responsável técnico de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde.

Este ano a imunização ganha grande importância, já que, além de evitar complicações decorrentes da gripe provocada pelo vírus, diminui a sobrecarga no sistema de saúde, que vive momento de saturação em função da pandemia do novo coronavírus. Mesmo quem já se vacinou contra a gripe nos anos anteriores deve tomar uma dose na campanha deste ano. Isso porque, a cada temporada, podem ocorrer mudanças em relação aos tipos de vírus circulantes.

CENTROS DE SAÚDE

Manoa: Rua Gerânio, nº 381

São João: Rua Wenceslau Braz, nº 470

Progresso: Rua Rio Pará, n°716

Orozimbo Macedo ( funcionamento provisório na Escola Dalva Ferreira Diniz, rua Araçaí, 150)

Montreal: Rua Avencas, nº 521

Várzea: Rua João Reis, nº 83

Santo Antônio: Rua Dr. João Batista, nº 1327

Santa Luzia: Rua Jovelino Lanza, n°1.200

Quem foi vacinado contra a Covid-19 a pelo menos 15 dias, não poderá receber a vacina contra a gripe.

por Ascom Prefeitura