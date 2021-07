Industriários de 31 e 30 anos se vacinam quinta e sexta na ACI Sete Lagoas. Confira o boletim da Covid nesta quarta-feira (28)

As contaminações pelo novo coronavírus em Sete Lagoas chegam nesta quarta-feira, 28 de julho, a 22.462 desde o início da pandemia, com a confirmação de 47 casos: 23 mulheres e 24 homens. Hoje são 844 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 5.566 que já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 45.287. A cidade segue sem novos óbitos em decorrência de complicações da Covid. São 585 óbitos, 34 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 170 pessoas em isolamento domiciliar e 21.673 já curados.

Hospitalizados

Dos 67 internados hoje, 33 estão em UTI e 34 em enfermaria. Entre os internados em UTI, 20 são de Sete Lagoas e 13 de outras cidades da região, sendo cinco de Paraopeba, quatro de Papagaios, e os demais de Pompéu, Biquinhas, Jequitibá e Capim Branco. Entre os internados, 46 testaram positivo para Covid, cinco tiveram resultado negativo e 16 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 15 internações, sendo uma em UTI particular. No Hospital Municipal estão 36 internados, sendo 25 em UTI. No Hospital da Unimed são 15 pacientes internados, sendo sete em UTI. E na UPA há hoje um internado, em leito de enfermaria. Somando-se todos os leitos UTI Covid na cidade, tanto públicos quanto particulares, a taxa de ocupação hoje caiu e está em 60%. Considerando apenas os leitos de UTI do SUS, esse índice está em 62,5%.

Pfizer

O Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), gestores do Sistema Único de Saúde, emitiram nota nesta quarta-feira, 28 de julho, orientando que estados e municípios devem seguir, rigorosamente, as definições do Programa Nacional de Imunizações (PNI) quanto aos intervalos entre as doses e demais recomendações técnicas, sob pena de responsabilidade futura. Em síntese, ficam mantidos os intervalos entre a 1ª e a 2ª doses de todas as vacinas, inclusive da Pfizer, que deve respeitar o prazo de 90 dias. Qualquer mudança só poderá ser definida após a aplicação da 1ª dose em toda a população adulta (com 18 anos ou mais).

Vacinação

Hoje a Prefeitura vacinou com a 1ª dose as mulheres a partir de 38 anos de idade e, com a 2ª dose da Astrazeneca, aqueles que receberam a 1ª dose até o dia 28 de abril. Nesta quinta-feira, 29 de julho, se vacinam os homens a partir de 38 anos de idade, de 09h às 16h, na Drogaria Drogasil da Av. Villa Lobos, na Faculdade UNA (ambos a pé) e no Unifemm – R. Pedra Grande (drive thru). Em caso de grande demanda serão distribuídas senhas até às 15h30. Documentos necessários: identidade com foto, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome da pessoa. Aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa.

A Prefeitura de Sete Lagoas retoma o cronograma para público prioritário, seguindo o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, e vacina nesta quinta-feira, 29 de julho, de 9h às 18h, os trabalhadores da indústria de Sete Lagoas a partir de 31 anos de idade, na ACI Sete Lagoas – R. Nicola Lanza, 140, Centro. Na sexta-feira, 30 de julho, no mesmo horário e local, é a vez dos industriários a partir dos 30 anos se vacinarem. Os documentos necessários são a carteira de trabalho, declaração da empresa com código CNAE e nome em lista fornecida pelas indústrias.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta terça-feira, 27 de julho, receberam a 1ª dose da vacina 111.631 pessoas (46,2% da população). Já a 2ª dose foi aplicada em 34.087 pessoas. A dose única foi aplicada em 5.559 pessoas. Ao todo, somando segunda dose e dose única, 16,4% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, uso de máscara e higiene frequente das mãos. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus.

Nesta quarta-feira foi divulgado mais um vacinômetro das doses aplicadas até o dia 27 de julho.