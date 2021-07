Agilidade orienta distribuição de mais de 878 mil doses de vacinas contra Covid-19

Dando continuidade à maior operação de vacinação da história do estado, o Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), iniciou nesta quarta-feira (28/7) a distribuição de 878.040 doses de vacinas contra a covid-19 para as Unidades Regionais de Saúde (URSs).

São 330.600 doses da CoronaVac, 338.010 da AstraZeneca e 209.430 doses do imunizante da Pfizer. A remessa será destinada para aplicação da primeira dose em caminhoneiros, trabalhadores industriais com idade entre 50 a 54 anos e para a aplicação da segunda dose de pessoas com comorbidades e deficiência permanente, trabalhadores aeroportuários, Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas.

A distribuição das vacinas é feita de maneira ágil e programada pela Central Estadual de Rede Frio.

O quantitativo de doses destinadas a cada URS será divulgado em breve.

Logística

No período da manhã, foi feita a entrega dos imunizantes da Pfizer ao município de Belo Horizonte, observando-se as especificações com relação ao armazenamento/temperatura da vacina. À tarde, a distribuição segue para a Unidade Regional de Saúde da capital, que distribui para as cidades da Região Metropolitana.

Na quinta-feira (29/7), será feito o envio das doses para as demais regionais de saúde, por transportes aéreo e terrestre. A previsão é de que, até sexta-feira (30/7), todas as unidades já tenham recebido os imunizantes.