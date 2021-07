‘Novo artilheiro’ do Cruzeiro, Felipe Augusto tenta explicar seca de gols

Atacante garantiu que grupo tem realizado vários treinos de finalizações

A transferência de Matheus Barbosa para o Atlético-GO alçou Felipe Augusto ao posto de artilheiro do Cruzeiro em 2021. O atacante balançou a rede em quatro oportunidades. Ele tem dois gols pela Série B do Brasileiro e outros dois pelo Campeonato Mineiro.

Apesar disso, os números não são nada bons. A média de gols de Felipe é de um gol a cada seis jogos, já que ele esteve em campo em 24 partidas do Cruzeiro nesta temporada. A seca também é grande. Seu último tento foi marcado há um mês, em 27 de junho, quando a Raposa foi derrotada por 2 a 1 para o CSA.

“São alguns jogos sem marcar. Eu me cobro bastante sobre isso, independentemente da função que eu esteja fazendo, em ajudar de forma mais efetiva. Dentro do nosso grupo todos se cobram também, ainda mais neste momento. A gente sabe que precisa marcar os gols, mas a gente só vai conseguir mudar essa situação trabalhando”, disse.

Sem balançar a rede há três jogos (derrotas para Avaí e Remo e empate com Vila Nova), o Cruzeiro vive o maior jejum de gols desde que foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. A última vez em que a equipe passou tanto tempo sem marcar foi na reta final da Série A de 2019, quando sofreu o descenso.

“A gente vinha de alguns jogos com o ataque como o melhor da competição e a partir do jogo do Botafogo a gente começou a parar de marcar os gols. Mas temos criado oportunidades dentro dos jogos. O que está faltando é tranquilidade na conclusão”, explicou.

“O que vai ajudar são os treinamentos. O professor Mozart tem nos passado vários treinamentos de finalização para tentar nos ajudar. Só assim a gente vai voltar a marcar os gols”, complementou o atacante.

A seca de gols ajuda a explica a sequência negativa do Cruzeiro. O clube não venceu nenhuma de suas últimas oito partidas – são cinco empates e três derrotas. A nova oportunidade de voltar ao caminho das vitórias será nesta sexta-feira, às 21h30, quando os mineiros receberão o Londrina, no Mineirão, pela Série B.