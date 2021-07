América reencontra ‘carrasco’ da briga pelo acesso à elite nacional na temporada 2019

Oponente do América na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (1), às 20h30, no estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO foi um dos responsáveis pelo maior drama vivido pelo Alviverde em 2019.

Naquela temporada, o Coelho protagonizou uma arrancada incrível sob o comando de Felipe Conceição. De lanterna, o time chegou à 38ª rodada com chances reais de conquistar o acesso à elite nacional. No entanto, fracassou na missão e viu o sonho ser adiado.

Antes da jornada derradeira, o América detinha 61 pontos, mesma pontuação do Atlético-GO, mas aparecia à frente da equipe goiana, por levar vantagem no número de vitórias (17 a 15). Para não depender do resultado do jogo do Dragão, que enfrentaria em casa o Sport, vice-líder e já classificado à Primeira Divisão, o Coelho precisava bater o São Bento por qualquer placar, no Independência.

O time paulista, então com 36 pontos, já estava rebaixado à Série C. Aparentemente, o desafio dos mineiros não era tão difícil. Só que nada saiu como o esperado.

O América perdeu por 2 a 1 e viu o Atlético-GO ficar no 0 a 0 com o Sport. Com isso, o time goiano ultrapassou o Coelho e obteve a quarta e última vaga de volta à elite nacional.

Ao Alviverde, ficou a base de um bom trabalho, que, com Lisca, na temporada seguinte, viria a se transformar em acesso.

Hoje, América, já sob a tutela de Vagner Mancini, e Atlético-GO vivem momentos distintos no Brasileiro. Enquanto os mineiros brigam para deixar a zona de rebaixamento, os goianos pleiteiam uma vaga no G-6. Promessa de um confronto acirrado neste domingo em mais um capítulo importante da rivalidade recente entre os dois clubes.

