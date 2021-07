Prováveis escalações, dúvidas e desfalques de Atlético e Bahia para o jogo deste quarta-feira

Atlético e Bahia se enfrentaram no último domingo (25) e já estão prontos para um novo embate. Se antes as equipes tinham foco na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, agora o papo é Copa do Brasil e os dois times começam a decidir, nesta quarta-feira (28), uma vaga às quartas de final do torneio mata-ma

Atlético

Após vencer a equipe baiana no último domingo, o técnico Cuca terá que promover alterações na equipe. O zagueiro Nathan Silva, que vem se consolidando como titular na zaga alvinegra, já jogou a competição pelo Atlético-GO e está fora. Para o seu lugar, a briga fica entre Rever e Igor Rabello.

Ausência no último domingo, Savarino deve retornar à equipe na vaga de Dylan Borrero. Tchê Tchê, que entrou o decorrer da partida na vaga de Alan Franco, também deve retomar a titularidade. Recuperado da Covid-19, Eduardo Vargas é outro que fica à disposição de Cuca.

Bahia

Pensando em como surpreender o Atlético após a derrota por 3 a 0 no último domingo, o técnico Dado Cavalcanti ganhou uma peça importante para o jogo da Copa do Brasil. O meia Daniel, que havia sido punido com oito jogos de suspensão pelo STJD, após uma briga generalizada na final da Copa do Nordeste, teve a pena convertida em doações e está liberado para enfrentar o Galo.

Quem também retorna ao time é o volante Edson após cumprir suspensão na rodada do Brasileiro. A tendência é de que ele ocupe a vaga de Jonas. Outra mudança que pode ocorrer é a entrada de Luiz Otávio na vaga de Ligger na zaga. O atacante Maycon Douglas, que entrou no decorrer da partida contra o Galo, já atuou na Copa do Brasil por outra equipe e está fora.

FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Everson; Mariano, Réver (Rabelo), Alonso e Dodô; Allan, Tchê Tchê e Zaracho; Nacho, Savarino e Hulk.

Técnico: Cuca

BAHIA

Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Germán Conti, Ligger (Luiz Otávio) e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Jonas (Edson) e Daniel; Rodriguinho Rossi e Gilberto.

Técnico: Dado Cavalcanti

DATA: 28 de julho de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Oitavas de final da Copa do Brasil

ARBITRAGEM: Raphael Claus, Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima, todos de São Paulo.

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Moral (SP)

TRANSMISSÃO: Globo, Premiere e Sportvta.

Fonte: Hoje em Dia