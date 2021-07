Mutirão de limpeza e capina da Prefeitura chega ao bairro Manoa nestas quinta e sexta-feira

Moradores e comerciantes do Manoa devem ficar atentos para o mutirão de limpeza e capina que a Prefeitura de Sete Lagoas realiza nesta quinta-feira, 29, e na sexta-feira, 30. A iniciativa já passou pelos bairros São Francisco, Nossa Senhora do Carmo II, Planalto, Alvorada e Itapuã I e II. O principal objetivo é combater e controlar a proliferação dos vetores da leishmaniose, dengue, culex e caramujo africano.

A Prefeitura promove uma grande mobilização durante os mutirões e, para isso, convoca a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Codesel, Combate à Dengue, Controle do Pernilongo e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Mais de 200 servidores municipais trabalham nas ruas do bairro, de 08h às 16h. “Desde o início do nosso governo identificamos a necessidade desta ação mais abrangente. A cidade precisava disso, já que o índice de infestação, principalmente do mosquito da dengue, era grande. Foi uma aposta que deu certo, mas precisamos da cooperação de todos para manter a cidade limpa”, pede o prefeito Duílio de Castro.

A ação se concentra em retirada de galhos, materiais orgânicos em geral, garrafas, pneus, entre outros materiais inservíveis em praças, lotes e calçadas. “Por onde o mutirão passou, o resultado foi positivo, já que a limpeza provoca a redução dos vetores e pragas urbanas”, esclarece a coordenadora do Centro de Controle das Zoonoses (CCZ), Patrícia Silveira.

É importante que os moradores do Manoa se antecipem ao mutirão, podando galhos de plantas e árvores de seus lotes, retirando entulhos, recolhendo o lixo e colocando em sacos plásticos no passeio em frente ao imóvel, facilitando assim o trabalho das equipes.