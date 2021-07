Via 040, PRF e parceiros realizam ações educativas na BR-040

Em comemoração ao dia do motorista e do motociclista, celebrado respectivamente nos dias 25 e 27 de julho, a Via 040, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Associação Mineira de Medicina do Tráfego (Ammetra) realizam blitz educativa na rodovia nesta semana.

O objetivo é ampliar a conscientização dos condutores e pedestres sobre a importância da segurança viária, principalmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Nas abordagens aos motociclistas, além da conscientização, uma concessionária de motos oferece serviços de manutenção básicos e distribuição de kit de brindes.

As abordagens estão ocorrendo ao longo dessa semana e, amanhã e sexta, haverá abordagens de motociclistas e pedestres em Belo Horizonte e Contagem. Segundo o Fabiano Xavier, gerente de operações da Via 040, as abordagens são necessárias pois as causas de acidentes na RMBH estão relacionadas, principalmente, ao comportamento humano. “Infelizmente, os acidentes por conta da travessia irregular da pista e a condução de motos de maneira imprudente, em alta velocidade e utilizando o corredor, representam os maiores números de atendimentos a esse tipo de ocorrência nesse trecho. Temos percebido até uso de smartphone durante a condução de motocicleta” alerta Fabiano.

Além das estatísticas da PRF, o alto índice de imprudência como causa de acidentes é também uma das conclusões do Núcleo de Investigação de Acidentes (NIA) da concessionária, um grupo técnico multidisciplinar dedicado a analisar e planejar ações para redução de acidentes. Nos primeiros 6 meses deste ano, foram 216 acidentes envolvendo motociclistas na BR-040, entre Ribeirão das Neves e Belo Horizonte, a maior parcela ligada à imprudência, como “fechadas” bruscas e imperícia. “Analisando os dados, também concluímos que os acidentes estão relacionados, principalmente, à pressa dos condutores em chegar ao trabalho e dele retornar. Os horários em que atendemos mais esse tipo de ocorrência são no início da manhã, no sentido Belo Horizonte, e no fim de tarde, no sentido Ribeirão das Neves. Precisamos conscientizar esses condutores sobre os riscos”, conclui.

Serviço:

– Blitz educativa para motociclistas

– 29/07 e 30/07 – 9h às 13h

– Contagem, km 524 – Pista sentido Belo Horizonte (Ponto de Referência: Acesso ao Bairro São Sebastião)

– Blitz educativa para pedestres

– 29/07 e 30/07 – 15h às 17h

– Belo Horizonte, km 532 – Pista sentido Anel Rodoviário (Ponto de referência: passarela recém-construída no Califórnia)

Com Assessoria de Imprensa/Via 040