Comitiva de prefeitos liderada pelo deputado Douglas Melo vai a Brasília em busca de recursos para região*

Alexandre Silveira, diretor da presidência do Senado Federal e primeiro suplente mineiro ao cargo de Senador, representou o Senador Rodrigo Pacheco, garantindo recursos para saúde e infraestrutura da microrregião

O deputado estadual Douglas Melo organizou a comitiva de prefeitos que foram a Brasília nesta terça-feira (27/07), o objetivo da viagem foi articular recursos para diversos projetos a serem aplicados na região. Estiveram presente, Aroldo (Vice-prefeito de Paraopeba, representando o prefeito Juca Bahia), João Procópio (Caetanópolis), Clecinho (Cachoeira da Prata), Juninho (Inhaúma), Luiz (Jequitibá), Hermano (Morada Nova de Minas), Dálton (Santana de Pirapama), Padre Maurício (Cordisburgo), Edson (Funilândia), Márcio (Morro da Garça), Jocimar Brandão (Prudente de Morais) e Calú (Araçaí).

Diretamente de Brasília, Douglas Melo comentou sobre a importância da viagem,“ Juntamente com 12 prefeitos da região estivemos na presidência do Senado Federal, a nossa reunião foi com o Alexandre Silveira, diretor do Senado e primeiro suplente mineiro ao cargo de Senador, ele representou o Rodrigo Pacheco, presidente da casa. Nosso pedido foi para que os senadores mineiros ajudassem os municípios da região, e saímos com uma grande vitória, os doze municípios irão receber recursos ainda neste ano, cada cidade receberá no mínimo o valor de 400 mil reais. Os recursos serão aplicados para retomada da economia, melhor estrutura da saúde e também para readequação das escolas na retomada das atividades presenciais. Deixo meu agradecimento ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ao Alexandre Silveira por atender aos nossos pedidos. Deixo também o meu agradecimento a todos os prefeitos que acreditam no nosso trabalho e caminham conosco. Como sempre digo: não é nada mais que nossa obrigação, mas fazer a nossa obrigação bem feita é o que nos motiva a superar os desafios, ainda mais neste momento de pandemia.’’ finalizou o parlamentar.

Os representantes municipais avaliaram a agenda como fundamental e produtiva. “Este trabalho coletivo em prol dos municípios, como vem desempenhado Douglas Melo, é fundamental para o desenvolvimento das cidades. Ele representa nossa região com força, talento e dedicação, os recursos adquiridos serão de grande valia para todos.” disse Jocimar Brandão representando todos os prefeitos.

Com Assessoria de Imprensa/ Douglas Melo