Ex-ministro Alysson Paolinelli visita Centro Administrativo do Sicoob Credisete em Sete Lagoas

O Sicoob Credisete recebeu uma ilustre visita nesta segunda-feira, 26 de julho. O associado, ex-ministro da Agricultura e indicado ao prêmio Nobel da Paz este ano, Alysson Paolinelli, esteve no Centro Administrativo “Afonso Guimarães Costas” para retribuir uma visita que recebeu no mês passado em sua fazenda e também gravar uma participação do programa Roteiro de Minas da TV Bandeirantes.

Alysson Paolinelli foi recebido pelo presidente do Conselho de Administração, Leonardo Chaves Costa, o diretor de Negócios, Warley da Silva Rocha, e a gerente de Negócios, Adriana Teixeira. Sempre muito comunicativo contou histórias de sua atuação na agropecuária regional e recordou momentos vividos na trajetória do Sicoob Credisete.

Alysson Paolinelli transformou a forma de se produzir alimentos e possibilitou com que a agricultura do Brasil alcançasse a modernidade de maneira sustentável. Ele ficou amplamente conhecido como o pai da modernização agrícola nacional.

O programa Roteiro de Minas está fazendo uma série de entrevistas para mostrar a atuação do Sicoob Credisete no cenário econômico na região, no apoio aos produtores rurais, empresas e entidades.

VISITA ANTERIOR

No dia 11 de junho de 2021, o Sicoob Credisete visitou Alysson Paolinelli em sua propriedade rural localizada em Baldim. A cooperativa foi representada Leonardo Chaves Costa, Warley da Silva Rocha, a agente de atendimento Isamara Santana e o gerente da agência de Baldim, Carlos Alberto Júnior. Gustavo Paolinelli, filho de Alysson Paolinelli esteve presente no agradável dia.

A equipe do Sicoob Credisete teve o prazer de visitar suas áreas de produção, de modo a conhecer um pouco de sua experiência e visualizar na prática a sua forma de trabalhar com a agropecuária. Atualmente Alysson Paolinelli possui áreas o cultivo de soja e milho, além de trabalhar com a pecuária com a finalidade de produção de carne. Alysson possui planos de expandir a produção, principalmente em virtude das suas boas perspectivas de crescimento para o agronegócio