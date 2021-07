Câmara se adequa para retomar reuniões presenciais no Plenário e atendimento ao público nos gabinetes

No ambiente virtual desde que a pandemia impôs ao mundo novas medidas de relacionamento pessoal e profissional, as Reuniões Ordinárias estão de volta ao Plenário, de forma presencial, a partir de agosto. A gestão da Câmara Municipal aproveitou o recesso legislativo para reforçar protocolos e adequar o espaço de trabalho dos vereadores para uma retomada segura a todos.

As bancadas de trabalho no Plenário Wilson Tanure receberam divisórias de acrílico para que os parlamentares não tenham contato entre si durante as sessões. A Reunião Ordinária que acontece na próxima terça-feira (3) será a primeira presencial dos 11 parlamentares que assumiram o primeiro mandato em 2021.

Os locais de trabalho de cada vereador estão delimitados e a ordem alfabética foi o fator usado para dividir os edis por cadeira nas estações de trabalho. O presidente do Legislativo, Pr. Alcides (PP), entende que é o momento para as sessões voltarem ao formato presencial, mas desde que sejam observadas “todas as medidas de segurança”.

Os atendimentos presenciais nos gabinetes também serão retomados, mas somente poderão acontecer mediante agendamento que será programado pelo responsável do gabinete e repassado à portaria da Câmara, que fará o controle da entrada dos convidados. As medidas estão previstas na Portaria 51/2021 que está publicada no Diário Oficial do Legislativo.

Vários vereadores já haviam manifestado o interesse e desejo de ocupar as cadeiras do Plenário, o que vai acontecer a partir da próxima semana. Mas, ainda, sem a presença de público externo e mesmo de servidores dos gabinetes nas sessões. Todos continuam acompanhando os trabalhos pelos canais de comunicação do Legislativo. Só poderão participar das Reuniões em plenário, além de vereadores, o mínimo possível de servidores.

Também como forma de conter a proliferação do coronavírus fica mantida a interrupção da realização de reuniões solenes, especiais, visitas técnicas e audiências públicas, enquanto vigorar a Portaria que regulamenta o retorno. Outras medidas também foram tomadas. As principais são a instalação de placas informativas orientando sobre a quantidade de pessoas permitidas nos espaços e pedidos para higienização frequente das mãos.

Link para a Portaria 51/2021

https://www.camarasete.mg.gov. br/painel/arqui_painel_01564. pdf

Com Ascom/Câmara Municipal