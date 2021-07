Em Sete Lagoas taxa de ocupação de leitos de UTI continua acima de 60%. Confira o boletim desta terça-feira (27)

De acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira, 27 de julho, Sete Lagoas soma 22.415 contaminações por Covid desde o início da pandemia, com a confirmação de 55 casos: 33 mulheres e 22 homens. Estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde 836 pessoas e 5.515 já tiveram o acompanhamento concluído. Os testes negativos somam 45.108 desde o início da pandemia. Não houve óbitos confirmados por complicações da Covid nas últimas 24 horas. Assim, a cidade mantém 585 óbitos, 34 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 164 pessoas em isolamento domiciliar e 21.632 curados.

Hospitalizados

Dos 70 internados hoje, 35 estão em UTI e 35 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 21 de Sete Lagoas e 14 de outras cidades da região, sendo cinco de Paraopeba, quatro de Papagaios, dois de Pompéu e os demais de Biquinhas, Jequitibá e Capim Branco. Entre os internados, 49 testaram positivo para Covid, quatro tiveram resultado negativo e 17 aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são 15 internações, sendo dois em UTI, um deles em leito do SUS. No Hospital Municipal estão 35 internados, sendo 26 em UTI. No Hospital da Unimed são 16 pacientes internados, sendo sete em UTI. E na UPA hoje são quatro internações, todas em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, somadas as unidades do SUS e da rede suplementar, está hoje em 63,6%. Levando em conta somente leitos do SUS, esse índice está em 65,8%.

Foi divulgado nesta terça-feira, mais um vacinômetro em Sete Lagoas. Já foram aplicadas mais de 140 mil doses de vacina contra a Covid em Sete Lagoas.

