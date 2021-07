Especialista em nariz fala sobre importância de higiene das máscaras

Doutor Edson Freitas, médico Otorrinolaringologista e professor instrutor de rinoplastia da UFBA explica o passo a passo de uma limpeza correta do equipamento de proteção contra Covid-19.

Com a chegada da pandemia da Covid-19 no Brasil, o uso de máscaras foi indicado para alguns grupos específicos que teriam a tendência de sofrer mais com o vírus, mas após um estudo foi constatado que toda a população deveria utilizar o equipamento de proteção contra o novo coronavírus.

Mesmo depois de um ano e meio de circulação da doença, muitas pessoas ainda não sabem a forma correta de higienizar o material. Segundo o Doutor Edson Freitas, médico Otorrinolaringologista e professor instrutor de rinoplastia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), é de extrema importância seguir todas as orientações do Ministério da Saúde ao lavar as máscaras, para estarem realmente higienizadas.

Dicas de como higienizar máscaras de tecido

“Use água corrente e sabão neutro para lavar previamente, depois deixe a máscara de molho em uma mistura de água com água sanitária entre 20 e 30 minutos”, diz o especialista em nariz.

Conforme o Doutor, a mistura deve ser de uma parte de água sanitária para 50% de água, ou seja, duas colheres de sopa de água sanitária para 1 litro de água.

“Após isso, enxágue bem em água corrente e deixe secar, sem torcer para não danificá-la. Quando estiver seca, passe o ferro quente no material e depois guarde-a em um recipiente fechado, como um saco limpo, para quando for utilizar”, complementa o médico.

As máscaras caseiras de tecido surgiram como uma forte aliada na prevenção do novo coronavírus e, conforme o Dr. Edson não é à toa a importância dela, já que diminui as chances de contágio. “No entanto, o manuseio indevido pode transformar a precaução em um foco da doença, pois além dos cuidados básicos como não compartilhar a máscara, trocá-la a cada 2 horas e até mesmo com seu manuseio, também é de igual importância a forma de higienizá-las”, conclui.

Sobre o Dr. Edson Freitas

Dr. Edson Freitas é médico Otorrinolaringologista pela Universidade de São Paulo, atua como professor instrutor de rinoplastia no Departamento de Otorrino da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e é membro da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica Facial.



Referência na cirurgia plástica no nariz, o médico é pioneiro em impressão 3D médica e simulação computadorizada cirúrgica, assim como tem seus trabalhos premiados, com destaque nacional e internacional. É autor de três projetos médicos patenteados (M-scope, Otobone e Ed-angle).

MF Press Global