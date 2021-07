Vagner Mancini espera por reforços para jogo do América-MG com o Atlético-GO

O elenco do América-MG volta aos treinos na manhã desta terça-feira, no CT Lanna Drumond. O time do técnico Vagner Mancini inicia a preparação para o jogo diante do Atlético-GO, no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), pela sequência do Campeonato Brasileiro.

Mancini pode ter novidades no grupo para a partida fora de casa. O meia Isaque, contratado por empréstimo, está liberado para atuar pelo América. Cedido ao Coelho pelo Grêmio, o jogador não pode atuar contra o ex-clube, por questões contratuais, no empate em 1 a 1, no último sábado, em Porto Alegre.

Vagner Mancini pode promover estreantes no próximo jogo do América — Foto: João Zebral

Perto de ser oficializado pelo América, o lateral Patric também tem chance de reforçar a equipe para o jogo diante do Atlético-GO. Eduardo, titular do setor, está em tratamento no departamento médico do clube, em função de um problema na tíbia. Diego Ferreira, que atuou diante do Grêmio, pode ser mantido na ala, caso Patric não possa estrear.