Audi lança terceira geração do RS3, com os mesmos 400 cv, mas com muito mais performance

Em 1994, quando a Audi lançou o RS2, primeiro modelo com a sigla que em alemão corresponde a RennSport (esporte de corrida, numa tradução literal), ela bateu na porta da Porsche para criar sua perua furiosa com 310 cv. Naquela época, a potência da perua era algo que beirava o surrealismo. Um número que o próprio 911 Carrera, que na época era fabricado na geração 993, não tinha alcançado. Seu boxer 3.6 debitava “apenas” 285 cv.

Hoje, tal cavalaria se tornou trivial em compactos esportivos. Mas quando se eleva o sarrafo, a história muda. A Audi acaba de apresentar a nova geração do RS3.

Com versões hatch e sedã, o compacto furioso das quatro argolas ganhou visual ainda mais intimidador, mas não deu um salto elevado sob o capô. Ele mantém o popular 2.5 (cinco cilindros) turbo, que entrega os mesmos 400 cv da geração passada. Já o torque subiu para 50 kgfm, uma melhora de dois quilos sobre o antecessor.

Em 2019, testamos a então geração em linha do RS3 Sedan, que se mostrou como um dos esportivos mais legais do mercado, combinando o excelente sistema de tração Quattro, motor cinco cilindros de 400 cv e um sistema de gerenciamento eletrônico que faz qualquer um se tornar um piloto da DTM.

Mas se o RS3 não ficou mais forte, ele evoluiu em comportamento. O modelo acelera de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos e teve a velocidade máxima elevada de 250 km/h para 280 km/h.

A melhora do comportamento se dá pelos novos ajustes de condução elaborados para uso em pista fechada. Ou seja, dá para levar a criançada para escola no modo econômico e depois ajustar para o RS.

Mas se o comprador quiser ainda mais veneno, basta adicionar o pacote RS Dynamic, que é acompanhado com conjunto de discos de freio em cerâmica. Aí ele vai a até 290 km/h.

O RS3 também recebeu novos amortecedores e comando de válvulas que foram desenvolvidos sob medida, que tornaram o comportamento do esportivo ainda mais arisco.

O visual do carro ficou ainda mais invocado com direito a uma grade que se conecta aos faróis, formando uma bocarra preta. As rodas aro 19 também ganharam novo desenho, que deixam à mostra as imensas pinças de freio de 380 mm. E para completar o conjunto, novos para-lamas, que foram alargados ainda mais para caber os pneus.

Por dentro, o RS3 conta com acabamento esportivo, com bancos envolventes, volante com base achatada e marcador superior (para indicar que a direção está reta), quadro de instrumentos digital, multimídia e toda a parafernália exigida num hatch de 60 mil euros (R$ 371 mil) e num sedã de 62 mil euros (R$ 383 mil).

Por aqui, sua chegada deve acontecer até o início de 2022.

Fonte: Hoje em Dia