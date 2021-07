Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta terça-feira (27)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

AUXILIAR DE MECÂNICO

Auxiliar o mecânico e acompanhar em socorros externos. Suporte na desmontagem, montagem, remoção e instalação de motores. Realizar check-list, troca de óleo, revisões simples e nas demais atividades pertinentes ao setor.

Experiência na função – Ensino Médio Completo

MARCENEIRO

Realizar confecções de móveis, preparar, aplicar cola, montar, cortar e lixar, perfurar, entalhar, fixar, realizar a reparação das peças, de acordo com as necessidades do projeto.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ELETRICISTA

Instalação de acessórios em veículos automotivos tais como, sinalizadores, módulos, estribos, farol de milha, sirene de ré, som, alto falantes, passagem de chicote, luzes laterais, painel elétrico, reparos e realização de testes, substituir, ajustar, peças e componentes instalados, alarme, faróis, lanternas, lâmpadas, reles, funcionalidade dos produtos, realizar reparos, executar manutenção e organizar local.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

ESTOQUISTA

Atendimento ao cliente; controle de expedição, recebimento, separação e armazenamento de peças, conferência de entrada e saída de nota fiscal. Realizar Inventário diário do estoque. Organização e manutenção do setor.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE MONTAGEM

Auxiliar as montagens laterais, janelas, tetos, pisos, cabines, armários, bancos de baú, suportes de oxigênios, suportes de balaústres, réguas triplas, divisórias, colar teto, piso, laterais, tapeçaria em geral, estribo e toldo; auxiliar nas passagens dos chicotes e instalações dos equipamentos elétricos, lavar a parte externa do veículo, tratamento dos cortes da lata dos veículos, auxiliar nas montagens gerais dos veículos.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

NUTRICIONISTA

Supervisionar a produção de refeições em cozinha industrial, preparo de refeições em grande escala.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior Completo – Escala: 12X36

COZINHEIRO(A)

Preparo de refeições em grande escala, cozinha industrial

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – Escala: 12×36 ou 6×1

AUXILIAR DE COZINHA

Auxiliar no preparo de refeições em cozinha industrial

Experiência: 06 meses na carteira – Fundamental completo – Escala: 12×36

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Desenvolver todas as atividades do setor de processos, abertura de empresa, emissão de Notas Fiscais de Serviço e Eletrônica, Certificado Digital, atendimentos telefônicos, auxiliar nos setores Fiscal e Pessoal. Fazer serviços externos, entre outras atividades administrativas. Preferência conheça o programa Alterdata.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior em andamento/completo: Contábeis/Adm/RH

ESTÁGIO EM ENGENHARIA MECÂNICA

Cursando a partir do 5º período – Ter curso de Auto CAD

COSTUREIRA

Ateliê de roupas sob medida, vestidos de noiva e vestidos de festa.

Necessário ter habilidade em trabalhos manuais (Bordado/Artesanato/Costura)

PEDREIRO

Alvenaria/acabamento

Experiência: 06 meses na carteira – Contrato intermitente

SERVENTE DE OBRAS

Experiência: 06 meses na carteira – Contrato intermitente

ANALISTA DE CRÉDITO/VENDAS

Atendimento e prospecção de clientes do segmento para venda de produtos, crédito pessoal, consignado, cartão, seguros. Identificar soluções e necessidades financeiras e elaborar proposta comercial. Desejável: certificação completa ANEPS

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

MOTORISTA DE ÔNIBUS URBANO

Transporte coletivo urbano de passageiros. Necessário curso de transporte coletivo e exame toxicológico em dia – Fundamental completo

Experiencia: 06 meses na carteira (Imprescindível) em ônibus ou caminhão- CNH: D ou E

VENDEDOR DE AUTO-PEÇAS

Atendimento ao cliente interno e externo, atendimento ao telefone, emissão de pedido, negociação com clientes, corte e separação de pedidos entre outras atividades da função, necessário experiência com vendas no segmento de peças.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

MONTADOR DE MÓVEIS PLANEJADOS

Montagem de móveis e armários planejados

Experiência comprovada na carteira

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Somente moradores de Sete Lagoas

experiencia: 06 meses na carteira – Curso na função- CNH: B – Disponibilidade de horário

BALCONISTA DE AÇOUGUE

Manuseio e cortes de carnes, atendimento ao cliente, organização do açougue, balanços, precificações e recebimento de produtos em supermercado.

Ensino Médio Completo – Horário: Tarde/Noite – Escala: 6×1

GERENTE EM SUPERMERCADO

Gerenciar as atividades operacionais e administrativa da loja, supervisionar e manter o padrão layout e limpeza da loja.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – Manhã/Tarde – Escala: 6×1

AGENTE DE INSPEÇÃO

Realizar inspeções em veículos modificados, transformados, fabricados artesanalmente, recuperados de sinistro e que transportam produtos perigosos, atendendo as demandas de inspeção nos contratos externos e dentro da unidade. Disponibilidade para realizar viagens.

Necessário Curso Técnico em Mecânica ou Mecânica de Autos ou Mecatrônica – CNH: B

AUXILIAR DE PESSOAL

Rotinas do setor em contabilidade: admissão, demissão, E-social, rescisão.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior em andamento/Completo: Contábeis/Adm

TOSADOR DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Realizar banho e tosa.

Experiência: 06 meses na função

COSTUREIRA DE LINGERIE

Experiência em confecção de lingerie.

Experiência: 06 meses

ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL

rotinas de admissão, rescisão, férias, folha de pagamento, e-social, DCTF-WEB (essencial), GFIP, conhecimento em legislação trabalhista. Atuar em contabilidade.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior Completo: ADM/RH/CONTÁBEIS

MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Manutenção em maquinas (linha amarela), pá carregadeira, caminhão, empilhadeira. Disponibilidade para realizar viagens

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH:D

UAI/ SINE Sete Lagoas

A UAI Sete Lagoas está localizada na Rua Cachoeira da Prata, 473, Bairro Canaan.

O agendamento do atendimento deverá ser feito através do site https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obra

Os interessados nas vagas devem apresentar:

PIS/ PASEP/ NIS/ NIT, Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo.

Para fazer o pré-cadastramento no Sistema Mais Emprego, acesse:

http://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/trabalhador.xhtml

ATENÇÃO: É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

Informações pelo (31) 3697-59

Com UAI/Sine