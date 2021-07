O 19°Departamento de Polícia Civil de Sete Lagoas recebeu na última semana 5 novos policiais.

Em razão do último concurso nossa cidade foi contemplada com 2 delegados e 3 escrivães que chegam para compor a equipe do Departamento.

Os novos policiais já começam os serviços nessa semana e certamente vem pra somar e otimizar os trabalhos da Polícia Civil em Sete Lagoas.

Com Ascom/ Polícia Civil