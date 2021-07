Confira os destaques da coluna Tempo Esportivo desta segunda (26)

1º Tempo

Um tormento que parece não ter fim! O drama do Cruzeiro, na Série B, não acaba. Com apenas duas vitórias em 14 rodadas disputadas, o clube se concentra, pelo segundo ano seguido, em lutar contra o rebaixamento para a Terceira Divisão Nacional. O time ocupa a vice-lanterna da competição com 12 pontos, 11 atrás do Goiás, quarto colocado e dentro do grupo de acesso à Série A.

A equipe mineira nunca chegou perto do acesso (a melhor posição foi o nono lugar na terceira rodada da edição passada). São 52 rodadas disputadas no torneio. As chances de o Cruzeiro voltar à elite, neste momento, são menos de 1%, segundo os matemáticos. É claro que esse percentual pode aumentar em caso de uma sequência de vitórias, mas o quadro atual aponta muito mais para uma luta contra o rebaixamento para a Série C, do que para uma perspectiva de acesso para a elite do futebol brasileiro.

Com uma dívida que chegou a ultrapassar a cifra de R$ 1 bilhão, no ano passado, o Cruzeiro se apega à implementação do projeto clube-empresa e a injeção de capital externo para se ver mais viável e tentar estancar a crise da equipe.

Mas o processo ainda é demorado, precisa passar por aprovação do conselho deliberativo e, o mais importante, encontrar o investidor.

Não será de imediato. Até lá, o time se vê bastante ameaçado pelo que seria um vexatório rebaixamento à Série C e sem alternativas de mudanças drásticas na parte esportiva.

Em crise financeira, convivendo com atrasos salariais no elenco, o Cruzeiro também não pode contratar novos atletas. Está impedido pela Fifa por dívidas com clubes do exterior e sem perspectiva de pagar os débitos que causaram a punição. É a quarta vez que o Cruzeiro sofre sanção aplicada pela entidade maior do futebol em pouco mais de um ano.

Precavendo-se contra a essa última punição, o Cruzeiro foi às pressas ao mercado, no mês passado, e trouxe um pacotão de contratações: sete ao todo, sendo que uma delas, o meia Giovanni, estava emprestado ao Avaí e retornou.

Situação parecida ocorreu ano passado, com retorno de atletas emprestados, mas que não vingaram na campanha de 2020. Em junho, já eram 88 jogadores utilizados desde 2019. Hoje, o número chega a inacreditáveis 95 contratações.

A Raposa também se vê limitada à mudança de treinador. Felipe Conceição deixou o clube com duas rodadas de Série B. Existe uma discussão na CNRD entre o Cruzeiro e o treinador para determinar se o rompimento foi em comum acordo ou por opção do clube celeste. Se for reconhecido que o clube demitiu Conceição, o Cruzeiro não poderá fazer nova contratação de técnico e dependerá de um possível pedido de demissão de Mozart para poder buscar outro nome no mercado. Luxemburgo parece ser a bola da vez!

Fora de campo, o Cruzeiro ainda tenta se reorganizar A atual diretoria vem enfrentando constantes críticas de parte da torcida. Internamente, a crise instalada em 2019 também tem seus reflexos, com a divisão política no clube e a ainda ausência da conclusão de processos contra conselheiros e ex-dirigentes que participaram da gestão que minou as atividades da Raposa. Dias difíceis, que só serão vencidos quando houver união, diálogo e mais profissionalismo de muitas pessoas!

2º Tempo

Pode pintar novidade! Prestes a assinar um pré-contrato com o rival Atlético, o atacante Ademir não foi titular, mas entrou em campo no segundo tempo e atuou por 25 minutos no empate em 1 a 1 do América contra o Grêmio. O técnico Vagner Mancini elogiou o foco e dedicação do jogador para entrar em campo pelo América, ressaltando que o atacante ainda não está na melhor forma física, motivo por ter começado a partida no banco de reservas. No entanto, segundo o treinador, a entrada de Ademir deixou o América mais ofensivo na partida.

O jogo com o Grêmio foi o sexto de Ademir pelo Coelho no Brasileirão. Em caso de uma saída antecipada para o Galo, ele não poderia mais atuar pelo clube. Esse cenário, no entanto, é bastante improvável, e a tendência é que ele saia do time apenas ao fim do contrato com o América, em dezembro.

Enquanto isso, o Atlético segue de olho em outras oportunidades de mercado.

Jean Carlos, camisa 10 do Náutico, é o verdadeiro maestro da equipe bem treinada pelo experiente Hélio dos Anjos. Somente na Segundona, ele é responsável por 50% dos gols do Alvirrubro – são 7 gols e 4 assistências para os companheiros. O Timbu hoje lidera a Série B com 30 pontos, cinco à frente do Coritiba.

O atleta é um antigo sonho de consumo da equipe mineira. Seu contrato no Timbu expira em dezembro de 2022 e sua multa é de 5 milhões de euros (R$ 30,6 milhões na cotação atual). Recentemente, Jean Carlos admitiu que ficou sabendo dos clubes no seu encalço ao longo de sua trajetória no Náutico. “Quando se está fazendo um bom trabalho e uma boa competição, aparecem propostas. Tem, sim, sondagens. Não preciso mentir. Rola também nas redes sociais torcedor chamando para ir para tal time. Mas sempre deixo claro que tem de ser algo bom para mim e para o Náutico”, declarou o camisa 10.

Seria uma tentativa da diretoria alvinegra de contratar um bom jogador para ser o reserva imediato de Nacho Fernandez? Aguardemos, o tempo dirá!

Democrata não deslancha e segue com apenas uma vitória no Módulo II

O Democrata segue sem emplacar uma sequência de vitórias no Campeonato Mineiro do Módulo II.

No último final de semana o Jacaré jogou em Sete Lagoas e apenas empatou com o Tupi em 1 x 1, em partida válida pela quinta rodada da fase classificatória

O futebol apresentado pelas duas equipes foi apático, longe das melhores tradições da equipe de Sete Lagoas e do time da manchester mineira. O Democrata apresentou as mesmas dificuldades das rodadas anteriores, com pouca criatividade e falta de força ofensiva para ameaçar a meta adversária.

O gol do Democrata foi marcado por Diogo, de cabeça, aproveitando uma bola alçada na área pelo jogador Magal aos 28 minutos do primeiro tempo. Renan empatou para o Tupi aos 6 minutos do segundo tempo. Com o empate o Democrata ficou no lucro, uma vez que, aos 46 minutos do segundo tempo houve uma penalidade cometida pelo goleiro Zé Carlos, mas o meia Eduardo bateu pra fora. O Democrata empatou com futebol de Zé Carlos, que foi expulso, Pedroso, Diogo, Carciano e Magal; Rafinha, Filipinho (Heitor Roca), Cleiton e Nero (Diego Palhinha), Sala e Isac (Gilmar Baiano e depois Gabriel).

Com o resultado, o Democrata ocupa a nona posição na tabela e segue a três pontos do G4.

Os resultados da quinta rodada foram esses:

Tupynambás 02 x 01 Guarani

Betim 01 x 02 União Luziense

Democrata-SL 01 x 01 Tupí

Nacional 00 x 00 Aymorés

Villa Nova 00 x 01 Serranense

Após cinco rodadas a classificação do Campeonato Mineiro do Módulo II ficou assim:

Posição Equipe PG J V E D GP GC SG %

1º Nacional de Muriaé 11 5 3 2 0 8 1 7 73

2º Villa Nova 10 5 3 1 1 5 3 2 67

3º Betim 08 5 2 2 1 7 5 2 53

4º Tupynambás 08 5 2 2 1 3 2 1 53

5º Tupi 07 5 2 1 2 8 7 1 47

6º Serranense 07 5 2 1 2 6 5 1 47

7º Democrata-GV 07 4 2 1 1 3 2 1 58

8º Guarani 07 5 2 1 2 4 6 -2 47

9º Democrata-SL 05 5 1 2 2 3 5 -2 33

10º União Luziense 04 5 1 1 3 3 5 -2 27

11º Aymorés 03 5 0 3 2 1 5 -4 20

12º Ipatinga 01 4 0 1 3 1 6 -5 08

PG: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Sofridos | SG: Saldo de Gols | %: Aproveitamento

Os jogos da sexta rodada estão agendados para o próximo sábado:

15:00 – Aymorés x Guarani – Ubá

15:00 – Betim x Democrata-GV – Betim

15:00 – União Luziense x Tupi – Santa Luzia

15:00 – Ipatinga x Democrata-SL – Ipatinga

15:30 – Nacional x Villa Nova – Muriaé

19:30 – Serranense x Tupynambás – Nova Serrana

Ao final da primeira fase, os quatro melhores colocados se classificam para o Quadrangular Final, que será disputado no sistema de todos contra todos, em turno e returno, entre os dias 4 de setembro e 2 de outubro. Os dois melhores colocados sobem para a elite em 2022.

A Rádio Eldorado de Sete Lagoas está fazendo a transmissão de todas as partidas do Democrata no Campeonato Mineiro do Módulo II. A emissora pode ser sintonizada através do canal 1.300 AM. Pelo facebook ou ainda pelo aplicativo da emissora, que pode ser baixado no site www.eldorado.1300.com.br.

Por Álvaro Vilaça