Democrata não deslancha e segue com apenas uma vitória no Módulo II

O Democrata segue sem emplacar uma sequência de vitórias no Campeonato Mineiro do Módulo II.

No último final de semana o Jacaré jogou em Sete Lagoas e apenas empatou com o Tupi em 1 x 1, em partida válida pela quinta rodada da fase classificatória.

O futebol apresentado pelas duas equipes foi apático, longe das melhores tradições da equipe de Sete Lagoas e do time da manchester mineira. O Democrata apresentou as mesmas dificuldades das rodadas anteriores, com pouca criatividade e falta de força ofensiva para ameaçar a meta adversária.

O gol do Democrata foi marcado por Diogo, de cabeça, aproveitando uma bola alçada na área pelo jogador Magal aos 28 minutos do primeiro tempo. Renan empatou para o Tupi aos 6 minutos do segundo tempo. Com o empate o Democrata ficou no lucro, uma vez que, aos 46 minutos do segundo tempo houve uma penalidade cometida pelo goleiro Zé Carlos, mas o meia Eduardo bateu pra fora. O Democrata empatou com futebol de Zé Carlos, que foi expulso, Pedroso, Diogo, Carciano e Magal; Rafinha, Filipinho (Heitor Roca), Cleiton e Nero (Diego Palhinha), Sala e Isac (Gilmar Baiano e depois Gabriel).

Com o resultado, o Democrata ocupa a nona posição na tabela e segue a três pontos do G4.

Os resultados da quinta rodada foram esses:

Tupynambás 02 x 01 Guarani

Betim 01 x 02 União Luziense

Democrata-SL 01 x 01 Tupí

Nacional 00 x 00 Aymorés

Villa Nova 00 x 01 Serranense

Após cinco rodadas a classificação do Campeonato Mineiro do Módulo II ficou assim: