Cada roupa em seu cabide, como armazenar suas roupas e otimizar espaço

Especialista dá dicas para escolha do cabide ideal e conservar melhor suas peças.

Além de manter as peças organizadas, os cabides contribuem para otimização do espaço, localização e conservação das peças. De diversos tipos de materiais, tamanhos e formatos, é importante considerar o tipo de roupa que pretende pendurar, para que o cabide não cause o efeito contrário.

Primeiro de tudo, deve-se avaliar o espaço que há disponível para guardar as roupas: cabides finos ocupam menos espaço, enquanto cabides grossos ocupam mais. “É bom ter uma padronização de cabides e uma ordem na hora de colocar no guarda-roupa. Por exemplo, todas as camisas em sequência e penduradas em cabides de veludo, que são mais finos e não permitem que a peça escorregue. Depois, podem ser as blusas, blazers e casacos em cabides largos, que não marcam as peças nas regiões dos ombros”, explica Alexandre Diniz, especialista em higienização da Quality Lavanderia. Dessa forma, otimiza-se o espaço e mantém as peças na mesma altura em relação aos tipos e deixa o visual agradável e fácil de achar as roupas.

Caso tenha espaço no armário, pode optar pelos cabides de madeira, pois eles são mais resistentes e com formato mais largo. Alguns, inclusive, têm “ranhuras” ou entradas que permitem que as roupas mais finas, como as de alça, não caiam.

Para saias, vestidos e shorts, podem-se usar os cabides com presilhas, uma vez que permitem que a peça não fique marcada, além de alinhar melhor o espaço. Já as calças devem ser colocadas nos cabides específicos. Mas é bom ficar atento em como colocar esta peça no cabide. O certo é pendurar as calças encaixando entre os níveis, assim, quando tirar uma calça, a outra não vem junto. “Pense no espaço e na roupa quando for comprar os cabides, assim você adapta o modelo à utilidade”, comenta Diniz.

Ao utilizar a lavanderia, por exemplo, os clientes da Quality recebem as roupas lavadas e passadas nos cabides retornáveis de transporte e prontas para serem guardadas no armário. “Esta é uma forma muito prática, pois quando o cliente chega em casa, basta fazer a transição das roupas lavadas para os cabides do seu guarda-roupa e pronto, já estão com tempo livre para outras atividades”, conclui Diniz.

