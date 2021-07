Grupo Santa Helena disponibiliza vagas de emprego em Sete Lagoas

O Grupo Santa Helena em Sete Lagoas está com oportunidades de emprego em diversas áreas. Os interessados, devem enviar e-mail curriculos@viamondo.com.br

descrevendo no assunto do e-mail o nome da vaga de interesse .

Confira as vagas disponíveis:

Chefe de Oficina

Requisitos:

· Formação Técnica em Mecânica ou Elétrica

CNH B

Responsabilidades:

· Administrar os operacionais da oficina mecânica, visando à qualidade e agilização dos reparos,

e intervir nas prioridades de reparo ou nos casos mais complexos para garantir a perfeição

técnica.

Horário:

· Seg a Sex de 8 as 18 hs

· Sáb de 8 as 12 hs.

Coordenador de Qualidade

Requisitos:

· Técnico em Qualidade

· Desejável superior em Administração ou áreas correlatas

· CNH B

Experiência com processos e rotinas da qualidade

Responsabilidades:

· Coordenar implementação e apoiar gestores nos projetos de qualidade (padrões) de cada

unidade. Monitorar e avaliar periodicamente a eficácia e o ROI de programas de treinamento,

além de gerar seus relatórios. Conhecer e aplicar as tendências de treinamento,

desenvolvimentos e melhores práticas.

Horário:

Seg a Sex de 7:30 as 18 hs

Gerente de Vendas

Requisitos:

· Desejável superior em Administração ou áreas correlatas

· CNH B

Experiência com gestão de equipes de vendas

Responsabilidades:

· Gerir as vendas de produtos e subprodutos delas decorrentes; gerir as compras da unidade

referente aos veículos novos e usados, gerenciar os objetivos de vendas, nível de estocagem e

resultados operacionais da unidade. Gerir a carteira e a prospecção de clientes da unidade, bem

como, as questões internas administrativas e de equipe.

Horário:

· Seg a Sex de 8 as 18 hs

· Sáb de 9 as 13 hs.

Gerente de Pós Vendas

Requisitos:

· Desejável superior em Administração ou áreas correlatas

· CNH B

Desejável experiência com gestão de equipes de pós vendas

Responsabilidades:

· Gerenciar os prestadores de serviço e/ou empresas terceirizadas,estabelecer, planejar e

administrar o budget departamental. Implementar os processos internos e ferramentas de

controle. Analisar e monitorar os indicadores de satisfação dos Clientes, compartilhando os

resultados com a equipe e estabelecendo os planos de ações.Assegurar o controle de qualidade

dos trabalhos e do atendimento.

Horário:

· Seg a Sex de 8 as 18 hs

Sáb de 8 as 12 hs.

Vendedor de Veículo

Requisitos:

· Ensino médio completo

· CNH B

· Experiência com vendas

Desejável experiência com vendas de veículos

Responsabilidades:

· Efetuar vendas de veículos novos e semi novos, atendendo clientes no salão de vendas ou

contatando-os por telefone, oferecendo o teste drive, realizando e acompanhando o processo de

venda, inclusive os trâmites pertinentes a cadastro, financiamento, emplacamento, despachante

faturamento, até a entrega do veículo ao comprador.

Horário:

· Seg a Sex de 8 as 18 hs

· Sáb de 9 as 13 hs.

