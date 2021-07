Via 040 divulga cronograma semanal de obras e serviços

Em continuidade ao trabalho semanal de manutenção da rodovia BR-040, a Via 040 está atuando em diversos pontos da rodovia. A seguir, a relação de intervenções nas faixas de rolamento, atividades que demandam maior atenção do motorista pela possibilidade de retenções no trecho. Em Contagem e Nova Lima, essas atividades são realizadas das 21h às 5h.

🗒️ Obras de melhoria de asfalto:

https://bit.ly/via040cronograma

🗒️ Relação com todas as obras entre Brasília e Juiz de Fora:

http://bit.ly/obrasvia040

📷 Fotos das atividades realizadas nas últimas semanas:

https://bit.ly/via040fotos

⚠️ Avisos Extras da Semana

– Em Ribeirão das Neves, km 509, em 28/7, a partir de 22h, interdições parciais e totais com desvios para pista marginal, para içamento da travessia principal da passarela em obras no local. As atividades têm programação de 4h de duração. Apesar do horário de menor fluxo, a Via 040 recomenda utilizar o trecho antes ou depois das atividades.

– Realização de blitz educativa para pedestres e motoristas em Belo Horizonte, Contagem e Esmeraldas, entre hoje e sexta-feira. Para mais informações gentileza fazer contato.

Com Assessoria de Imprensa /Via 040