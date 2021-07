PM apreende drogas e dois suspeitos são presos em Sete Lagoas

Na quinta-feira (22), policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam informações de que indivíduos estavam transportando drogas em um veículo.

Após rastreamento, os militares localizaram um veículo Palio com as mesmas características informada no bairro Alvorada, e realizaram abordagem aos ocupantes, sendo identificados J.V.T.P., 23 anos e um indivíduo de 17 anos. Dentro do veículo foi localizada uma mochila contendo uma barra de maconha e dois pedaços menores da mesma substância, além de celulares e dinheiro.

Na casa do menor, proprietário do material, os policiais localizaram com apoio da equipe de Rondas Ostensivas com Cães-ROCCA, mais porções de maconha, balança de precisão e materiais usados para embalar drogas.

Os autores foram conduzidos a Delegacia de Polícia e todo material foi apreendido.

Drogas em lote vago

Na quinta-feira, (22), policiais militares receberam denúncia anônima de que indivíduos estavam ocultando drogas na rua Catalão, bairro Vale das Palmeiras.

No local informado, um terreno vago, os militares não encontraram suspeitos, mas com apoio da cadela Arya da equipe de Rondas Ostensivas com Cães, foi localizada uma bolsa contendo um pedaço de maconha, 24 buchas de maconha e 07 papelotes de cocaína.

Todo material foi entregue na Delegacia de Polícia Civil, e os policiais militares continuam em diligências para identificar os donos dos entorpecentes.

Agência Local de Comunicação do 25º Batalhão de Polícia Militar