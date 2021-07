Sete Lagoas já tem mais de 45% da população vacinada com a 1ª dose e registra mais um óbito por Covid. Confira o boletim desta sexta (23)

Sete Lagoas fecha a semana com 22.269 contaminações por Covid desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas mais 42 casos foram confirmados, sendo 23 mulheres e 19 homens. Temos hoje 906 pessoas com alguma síndrome gripal inespecífica sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 5.497 pessoas que já tiveram o acompanhamento concluído. Desde o início da pandemia 44.683 testes deram resultado negativo. Um óbito por complicações associadas à Covid foi confirmado no dia 21 de julho, uma mulher de 70 anos no Hospital Municipal. A cidade chega a 583 óbitos, 35 pacientes hospitalizados com resultado positivo, 176 pessoas em isolamento domiciliar e 21.475 pacientes já curados.

Hospitalizados

Dos 59 internados hoje, 39 estão em UTI e 20 em enfermaria. Entre os internados em UTI, são 24 de Sete Lagoas e 15 de cidades da região: cinco de Paraopeba, quatro de Papagaios, dois de Pompéu, e os demais de Baldim, Maravilhas, Paineiras e Prudente de Morais. Dos pacientes internados, 51 testaram positivo, três tiveram resultado negativo e cinco aguardam resultados de exames. No Hospital Nossa Senhora das Graças são seis internações, sendo quatro em leitos de UTI, duas delas em leitos do SUS. No Hospital Municipal estão hoje 35 internados, sendo 25 em UTI. No Hospital da Unimed são 18 pacientes internados, sendo dez em UTI. E na UPA não há nenhum paciente internado hoje. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, SUS e particular, está em 70,9%. Já levando em conta apenas os leitos do SUS, a taxa é de 64,3%.

Vacinação

Hoje a Prefeitura aplicou a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 em industriários de 32 e 33 anos, conforme o Plano Nacional de Imunização definido pelo Ministério da Saúde, e também realizou mais uma chamada de primeira dose para gestantes, lactantes (com bebês de até 6 meses) e puérperas (até 45 dias após o parto).

O setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde reforça que os municípios aplicam, diariamente, o quantitativo de doses enviados pelo Ministério da Saúde e distribuídos pelo Governo do Estado destinados a cada grupo prioritário ou por faixa etária. Na eventualidade de uma parte de um determinado público não ser vacinado no seu dia programado, seja em função do término do horário ou do fim do estoque de doses para aquele dia, um novo cronograma é anunciado assim que mais doses chegam ao município, sem prejuízo do direito do cidadão de se vacinar.

Excepcionalmente, nesta quinta-feira, 22, houve grande demanda de públicos de outras idades que não haviam recebido a dose em seus respectivos dias, o que fez com que o horário da vacinação fosse estendido na Faculdade Atenas até às 18h, ainda assim, insuficiente para que todo o público pudesse ser vacinado. Reiteramos que um novo cronograma para as pessoas a partir dos 39 anos será o próximo a ser divulgado, no início da semana que vem.

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até esta quinta-feira, 22 de julho, receberam a primeira dose da vacina 109.166 pessoas (45,1% da população). Já a segunda dose foi aplicada em 32.578 pessoas. A dose única foi aplicada em 5.559 pessoas. Ao todo, somando segunda dose e dose única, 15,7% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, uso de máscara e higiene frequente das mãos. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus