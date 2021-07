Vereador Caio Valace articula para retorno da Orquestra Jovem de Sete Lagoas começa a tomar forma

Uma ótima notícia para o setor cultural da cidade começou a tomar forma esta semana: a volta da Orquestra Jovem de Sete Lagoas. Na manhã da última segunda-feira, 19 de julho, uma reunião intermediada pelo prefeito Duílio de Castro e o vereador Caio Valace (Podemos), juntamente com os representantes da orquestra – o maestro Ivison Máximo e o produtor cultural Marcos Avelar – e diretores da empresa Multitécnica selaram o acordo de parceria, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. A proposta inclui a manutenção da orquestra, a contratação de professores, honorários do maestro, organização dos ensaios e apresentações.

De acordo com o maestro Ivison Máximo, trata-se de um importante apoio para o retorno e a manutenção da orquestra por, pelo menos, oito meses. “Apresentamos o projeto, que foi aprovado tanto na Lei Estadual quanto na Lei Federal de Incentivo à Cultura. Mostramos todo o trabalho da Orquestra Jovem desenvolvido nos últimos 11 anos e também falamos da criação da Associação Orquestrarte, que dá suporte às ações da orquestra”, conta o maestro. “Estávamos em busca de captação para esses projetos. “Graças à intermediação do vereador Caio Valace, junto ao prefeito Duílio de Castro, conseguimos uma reunião com a diretoria da multitécnica, que aprovou a proposta, estando pendente agora apenas a análise de valor no setor financeiro da empresa”, acrescenta o produtor cultural Marcos Avelar.

“Apoiar a Orquestra Jovem é valorizar a nossa cultura e, sobretudo, levar cultura aos nossos jovens, tanto para quem participa da orquestra quanto para quem aprecia a boa música de qualidade. Sem sombra de dúvidas, diante da impossibilidade de recursos diretos do poder público municipal, e diante da sensibilidade da diretoria da Multitécnica e do prestígio do prefeito Duílio de Castro, buscamos essa alternativa onde todos saem ganhando: a empresa, a orquestra, o público e a cidade como um todo”, é a aposta do vereador Caio Valace.

Na foto: vereador Caio Valace, prefeito Duílio de Castro, os diretores da Multitécnica Antônio Afonso, Sérgio França e Múcio Isidoro, a contadora da empresa Ingrid Lima e o Dr. José Maria Lima. Pela Orquestra Jovem: Maestro Ivison e Marcos Avelar.