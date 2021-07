Prefeito Duílio de Castro participa de posse do delegado-geral do 19º Departamento de Polícia Civil de Sete Lagoas

Nesta quinta-feira, 22 de julho, o prefeito Duílio de Castro participou de sessão solene de posse do novo chefe do 19º Departamento de Polícia Civil em Sete Lagoas, delegado-geral Fernando Dias da Silva. Para ocupar o cargo de chefe de departamento, a indicação é realizada dentre os integrantes da carreira de Delegado de Polícia em atividade e que tenham chegado ao nível máximo da respectiva carreira.A solenidade contou com as presenças do Joaquim Francisco Neto e Silva, Chefe de Polícia Civil de Minas Gerais,Felipe Costa Marques de Freitas Superintendente de Inteligência Policial e do Superintendente de Polícia judiciária Marcio Simões Nabak e do juiz-diretor do Fórum Carlos Eduardo Vieira Gonçalves, entre outtras autoridades civis e milatares.Rwed

De acordo com o prefeito Duílio de Castro, hoje Minas Gerais vive um momento diferenciado na questão da segurança pública. “A população sente mais confiança em nossas forças de segurança. Confiança no Corpo de Bombeiros, na Polícia Militar, na Polícia Civil, cada vez mais integradas. Por isso saúdo, em nome do povo de Sete Lagoas e representando os prefeitos da região, o novo delegado-geral Fernando Dias da Silva por sua posse à frente do 19º Departamento de Polícia Civil em nossa cidade”, disse o prefeito em seu discurso. O 19º Departamento de Polícia Civil possui em sua estrutura uma Delegacia Regional, onde estão inseridas as delegacias de comarca de Baldim, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Jequitibá, Matozinhos, Paraopeba, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais e a Delegacia de Plantão em Sete Lagoas.

Em seu discurso de posse, o delegado-geral Ferrnando Dias da Silva destacou que vai rabalhar no sentido da ampliação Plantão Digital para 19º Departamento. “Por se tratar de uma experiência, ou melhor uma realidade exitosa em todas as unidades implantadas do Estado de Minas Gerais, sendo também um projeto estratégico da Chefia da Polícia Civil, que conta hoje o acompanhamento prioritário por parte do nosso Governador de Estado de Minas Gerais. Trabalharemos também com foco na melhoria estrutural de nosso Departamento, colocando com projeto institucional, desenhado plano de ação estratégico, sempre em parceria com a Chefia da Polícia Civil e toda a sociedade, para construção de Sede Própria para Delegacia Regional de Sete Lagoas”, disse.

Ele acrecentou ainda, que vai tratar o fenômeno da criminalidade com inteligência, otimização , de forma atenta as especificações de cada Região.

Currículo

O delegado-geral Fernando Dias da Silva é graduado em Direito e técnico em Agropecuária. Ingressou na Polícia Civil em 1998 como delegado, sendo designado em 2000 para a Delegacia de Furtos e Roubos em Janaúba, no Norte de Minas. Em 2001, passou a responder pela Delegacia de Furtos, Roubos, Antidrogas e Homicídios em Ouro Preto, na região Central do estado. Foi titular da Delegacia de Polícia Civil em Mariana no ano em 2002, quando também atuou na Delegacia de Furtos, Roubos, Antidrogas e Homicídios em Viçosa, até 2009, depois como titular na Delegacia em Visconde do Rio Branco, até 2014 e, posteriormente, respondeu por dois anos pela Delegacia Regional de Polícia Civil em Ubá. Em 2017, trabalhou como assessor institucional da Polícia Civil de Minas Gerais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e, no mesmo ano, foi designado como coordenador administrativo do Detran até 2019. Foi membro do Conselho Superior da Polícia Civil, respondendo pela Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças (SPGF), de 2019 até 2021, coordenador do curso de Gestão Financeira e Orçamentária da Academia de Polícia Civil (Acadepol), e esteve à frente da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças da Polícia Civil, coordenando o Disque Denúncia (181).