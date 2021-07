Gerdau oferece curso online de Tecnologia gratuito em Minas Gerais

Empresa é responsável por viabilizar o projeto Start Gerdau, que tem 53 vagas abertas para jovens moradores de diversas cidades do estado

Jovens que se interessam pela área de tecnologia da informação e querem ampliar suas chances no mercado de trabalho tem uma boa oportunidade com o projeto Start, realizado pela Gerdau e o Instituto Ser +. A iniciativa convoca jovens entre 18 e 24 anos a se inscreverem gratuitamente, até esta sexta-feira dia 24, no curso de tecnologia que terá início no mês de agosto.

Ao todo são 53 vagas abertas em Minas Gerais para moradores das cidades de Belo Horizonte, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Itabirito, Ouro Branco, Ouro Preto, Moeda, Barão de Cocais, Divinópolis, Sete Lagoas e Três Marias. A formação será 100% online com duração de três meses e uma jornada total de 210 h/aula. Para além da tecnologia, o curso traz ainda conhecimentos em outras áreas complementares que serão importantes para a formação profissional desses jovens, como: cidadania, habilidades comportamentais; comunicação; administração e educação financeira.

Na área de informática e tecnologia da informação os jovens poderão se aprofundar sobre internet, programas do pacote office, como Outlook e Excel avançado, além de definição de parâmetros de utilização de sistemas, gestão de recursos humanos envolvidos em operações de TI, implantação e documentação das rotinas tecnológicas, controle de níveis de serviço e gerenciamento de sistemas. Não é necessário conhecimento prévio na área, apenas interesse pela área de tecnologia.

De acordo com líder de responsabilidade social da Gerdau, Paulo Boneff, esta é primeira vez que o projeto Start chega à Minas Gerais, com foco nas regiões onde a empresa tem atuação no estado. “A capacitação de jovens para o mercado de trabalho integra a estratégia de atuação social da Gerdau e por isso investimos constantemente nesse tipo de iniciativa com foco em empreendedorismo, formação técnica e agora também na área de tecnologia. Esse projeto nasceu em 2020, idealizado pela Accenture e o Instituto Ser +, que faz a seleção, ministra o curso e acompanha os jovens em seu desenvolvimento pessoal e profissional”, explica Boneff.

Em 2020 o projeto Start Gerdau aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo, sendo ampliado este ano também para Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Ao todo serão formados em 2021 mais de 200 jovens em todo o Brasil.

Serviço:

Start Gerdau 2021 – Minas Gerais

Inscrições: Até 24/07 (sexta-feira)

Link de inscrição: https://mailchi.mp/sermais/projetostartgerdaumg

Telefone: (11) 3208-1850

Mais informações: https://sermais.org.br/

Sobre a Gerdau, uma empresa de 120 anos

A Gerdau é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. No Brasil, também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio. Em janeiro deste ano, completou 120 anos de uma história de solidez, contribuição para o desenvolvimento e legado para uma sociedade em evolução constante. Com o propósito de empoderar pessoas que constroem o futuro, a companhia está presente em 10 países e conta com mais de 30 mil colaboradores diretos e indiretos em todas as suas operações. Maior recicladora da América Latina, a Gerdau tem na sucata uma importante matéria-prima: 73% do aço que produz é feito a partir desse material. Todo ano, são 11 milhões de toneladas de sucata que são transformadas em diversos produtos de aço. As ações da Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3), Nova Iorque (NYSE) e Madri (Latibex).

Nossa história

Da fábrica familiar de pregos em Porto Alegre (RS) a uma gigante da cadeia do aço internacional, a trajetória da Gerdau começa a partir da compra da Cia Fábrica de Pregos Pontas de Paris por João Gerdau, em 1901. O imigrante alemão marcou seu pioneirismo empreendedor, que se tornou a chama que se mantém acesa até hoje, 120 anos após sua fundação. Na última década, a Gerdau segue fazendo história por meio de uma transformação cultural e digital baseada no compromisso de moldar um futuro cada vez mais sustentável.

Com Rede Comunicação de Resultado