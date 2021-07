Prefeitura formaliza nova parceria para revitalizar totalmente a Praça do Canaã

Em um evidente sinal de credibilidade, a Prefeitura de Sete Lagoas continua recebendo o apoio da sociedade civil organizada para deixar a cidade cada vez mais bonita. Agora, o Rotaract Club Rei do Mato aderiu ao Programa de Adoção de Praças Públicas e, em parceria com o Município, vai revitalizar totalmente a praça Martiniano de Carvalho, a tradicional Praça do Canaã.

A parceria foi formalizada na manhã desta terça-feira, 20 de julho, em uma reunião realizada no gabinete do vice-prefeito Dr. Euro de Andrade. Estavam presentes secretários e servidores municipais, além de representantes da entidade parceira. Na oportunidade, o prefeito Duílio de Castro destacou a importância de um governo democrático onde a participação externa é sempre bem-vinda. “Fazemos uma administração diferenciada buscando sempre este tipo de parceria positiva. Vamos transformar esta praça em um espaço bonito, acolhedor e de convivência e entretenimento. Agradeço imensamente ao Rotaract Club Rei do Mato”, comentou o prefeito Duílio de Castro.

A proposta vem ao encontro do projeto da Prefeitura de transformar Sete Lagoas em uma cidade bonita e com forte potencial turístico. Para isso, um cronograma de revitalização de espaços públicos já está pronto e tem atenção especial do gabinete do vice-prefeito. “Uma cidade, para ser turística, tem que ter a participação como um todo. Agradecemos os jovens rotarianos por participaram deste processo. Vamos para a terceira praça e vamos fazer muito mais”, comentou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

O Rotaract Club Rei do Mato, com sua filosofia rotariana, cumpre uma de suas principais missões que é participar efetivamente da vida da comunidade. “Agradecemos esta oportunidade que o poder público deu ao nosso clube. Assim podemos expor nossa intenção de impactar a nossa comunidade. Além da implantação de um marco rotário, vamos preparar a praça para várias atividades. Vamos permitir que a população usufrua desse importante espaço público”, declarou Ariel Caldas, presidente do Rotaract Club Rei do Mato.

O projeto arquitetônico e paisagístico está pronto e as obras serão iniciadas brevemente. O espaço será preparado para receber muito bem quem frequenta aquela região de Sete Lagoas. “A praça está numa área comercial e residencial, então, teremos vários espaços de convivência. Acreditamos que o local será bem frequentado por esta gama de atividades”, esclarece a arquiteta Tatiana Carneiro.

O projeto contempla reforma estrutural, paisagismo e criação de áreas de convivência, pet park, playground, mesa de jogos e espaço de apresentações artísticas. Uma parceria entre o poder público e uma conceituada entidade que vai gerar ótimos resultados para Sete Lagoas. A praça Martiniano de Carvalho não será apenas reformada e sim transformada em um grande espaço de convivência.