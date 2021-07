Requerimento do vereador Caio Valace pede coleta de exames em postos de saúde de Sete Lagoas

Em breve, será implantado em seis unidades de saúde de Sete Lagoas, postos de coletas de exames, como Zika, Chikungunya, Leishmaniose e Meningite, entre outras. O Requerimento Nº 2.557/2021, de autoria do vereador Caio Valace (Podemos) solicita à Secretaria Municipal de Saúde que providencie a instalação de postos de coleta de exames nos postos de saúde dos bairros Alvorada, CDI, Cidade de Deus, Santa Luzia, Santo Antônio e no Centro de Especialidades Médicas da Faculdade Atenas (CEM/Atenas).





Depois de aprovada na Câmara Municipal, a proposta foi recebida e será dinamizada pela Secretaria de Saúde, onde se encontra em fase de implantação. Após coletados, os exames são realizados no Laboratório Municipal Doutor Pedro Lanza. O laboratório realiza procedimentos cobertos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com funcionamento de 07h às 17h, de segunda à sexta-feira. “Com a descentralização do laboratório, a coleta poderá ser realizada com mais agilidade, diminuindo a espera das pessoas que aguardam atendimento diariamente na unidade e oferecendo maior suporte para a população”, justifica o vereador, acreditando que muito em breve os resultados poderão ser obtidos de forma mais ágil pelos sete-lagoanos. “Resultados mais rápidos significam tratamento mais rápido e maior chance de cura, gerando menos angústia para as famílias”, finaliza Caio Valace, que aposta na descentralização dos serviços.

Oncologia

Preocupado com a demora na realização de exames de pacientes da oncologia do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), Caio Valace também apresentou o Requerimento Nº 2.005/2021, solicitando informações sobre transferência de recursos financeiros do Município para o hospital destinados à manutenção dos aparelhos de tomografia, bem como valores repassados, a data dos repasses e se foi feita a prestação de contas sobre a aplicação desses recursos.

Segundo o HNSG foi apresentada uma demanda reprimida de 537 exames que serão prestados no prazo máximo de 90 dias corrigindo assim o atraso dos serviços.

“Os esclarecimentos se fazem necessários e urgentes, haja vista a necessidade de repassar tais informações à população, sobretudo aos usuários do sistema público de saúde do Município, pois se trata de reiterada reivindicação daqueles que buscam atendimento no HNSG e que não têm conseguido obter o tratamento nas condições adequadas, especialmente em um prazo razoável”, alega o vereador.

Por Comunicação e Gestão de Mídias Sociais Vereador Caio Valace