Com pegada ousada, Sansei lança novo single nesta sexta (23)

Single tem referências que vão do rock ao funk.

Após o lançamento do álbum Psicólogo, que já conta com mais de 5 mil streams só no Spotify, a SANSEI aposta em um Drill e lança o novo single “Radar”. A faixa está com uma pegada bem ousada e o grupo abusa da criatividade, inserindo elementos como guitarras pesadas e melodias marcantes com o efeito do auto-tune.

O lançamento está previsto para o dia 23 de julho, em todas as plataformas digitais, e conta com um videoclipe produzido pelo fotógrafo e videomaker Davi Mello, que será lançado no canal do YouTube da SANSEI no mesmo dia. O grupo promete manter a constância nos lançamentos futuros, com pelo menos 6 singles previstos até o fim do ano, ou seja, muita coisa nova chegando por aí. Para não perder nenhuma novidade, continue acompanhando o trabalho da SANSEI em suas redes pelo link abaixo.

