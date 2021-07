Cadastramento para o transporte escolar gratuito termina no próximo domingo

O processo é realizado de maneira on-line

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura (SMEEC) – reabriu o cadastramento de alunos que serão beneficiados com o transporte escolar gratuito, porém, pais e responsáveis devem ficar de olho no prazo. Com o anúncio da retomada gradual das aulas presenciais, marcada para agosto, aqueles que farão uso do transporte escolar gratuito devem se cadastrar online e, no momento da inscrição, apresentar uma série de documentos. O prazo termina neste domingo, 25 de julho, com o processo sendo realizado de maneira on-line somente por quem ainda não se cadastrou no prazo anterior.

O cadastramento, que é renovado anualmente, é regulamentado pelo Programa de Transporte Escolar Gratuito (PTEG nº 7.548, de 20 de fevereiro de 2008). Por lei, é garantido o benefício para alunos que residem a uma distância superior a 2 km da unidade educacional. O Município oferece a condução, caso o estudante tenha sido encaminhado pelo Departamento de Atendimento Escolar. A família que não tiver acesso à internet deverá ir até a unidade de ensino na qual o aluno estiver matriculado e realizar a solicitação de cadastro no site. As solicitações efetuadas passarão por análise criteriosa a fim de atender aos requisitos de zoneamento, de distância e de encaminhamentos para matrícula definidos pela SMEEC.

Os alunos que possuem mobilidade reduzida e/ou problemas médicos deverão anexar documentação atualizada (laudos/relatórios médicos com no máximo seis meses) que comprove a situação do estudante. O interessado deve preencher o formulário on-line NO LINK quando o e-mail do responsável deverá ser informado. Mais informações podem ser obtidas pelo (31) 3779-3528 ou no e-mail transporte@adm.edu.setelagoas. mg.gov.br.

Atenção: ao acessar o link para realizar o cadastro é necessário possuir uma conta Gmail.

CRONOGRAMA DE RETORNO ÀS AULAS

Dia 2 de agosto

REDE PARTICULAR

– Fundamental I – 1º ao 5º ano

– Ensino médio e técnico

REDE PÚBLICA

– Médio e técnico

Dia 9 de agosto

REDE PARTICULAR

– Educação Infantil – 4 e 5 anos

– Fundamental II – 6º ao 9º ano

– Ensino Superior

REDE PÚBLICA

– Superior

Dia 16 de agosto

REDE PÚBLICA

Fundamental I – 1º ao 5º ano

– EJA (anos iniciais)

Dia 23 de agosto

REDE PÚBLICA

– Educação Infantil – 4 e 5 anos

– Fundamental II – 6º ao 9º ano

– EJA (anos finais)

Dia 30 de agosto

REDE PARTICULAR E PÚBLICA

– Educação Infantil (0 a 3 anos de idade)