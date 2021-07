PM apreende armas de fogo e material para fabricação em Capim Branco

Nesta segunda-feira (19), a Polícia Militar recebeu informações de que em uma fazenda em Capim Branco, um homem fabricava armas de fogo e confeccionava armadilhas na mata com o objetivo de caçar animais silvestres.

Diante da denúncia, os militares se deslocaram até a fazenda e já localizaram próximo a cerca de arame da propriedade uma armadilha acoplada a uma arma de fogo artesanal. Os policiais desarmaram a armadilha e encontraram o suspeito em frente ao imóvel.

O homem autorizou a entrada dos policiais na fazenda para realizar buscas no local e foi localizado na propriedade mais uma armadilha acoplada a uma arma de fogo. Os militares também realizaram buscas no veículo do autor e encontraram uma espingarda calibre 28, uma espingarda do tipo poveira e uma arma de fogo do tipo garrucha, além de diversos materiais para fabricação das armas e munições.

Também foi apreendido pelos policiais um vasto maquinário encontrado na residência, utilizado para a fabricação das armas de fogo artesanais.

Diante do flagrante, o autor foi preso por Posse Ilegal de Arma de Fogo e encaminha a Delegacia de Polícia Civil.

Com Agência Regional de Comunicação- RPM