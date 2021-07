Prefeitura segue com cronograma da segunda dose em Sete Lagoas

Nesta terça-feira, é a vez de receber a segunda dose da Coronavac quem recebeu a primeira dose até o dia 30 de junho. O reforço será aplicado em três locais, de 09h às 16h: na Drogaria Drogasil – Av. Villa Lobos, 622, Jardim Cambuí (a pé), na Faculdade UNA – Av. Divino Padrão, 1411, Santo Antônio (a pé) e no estacionamento do Unifemm – rua Pedra Grande (drive thru). Em caso de grande demanda serão distribuídas senhas até às 15h30. Documentos necessários: Comprovante de vacinação 1ª dose – Coronavac, cartão SUS ou CPF.

Quem também recebe a segunda dose da vacina nesta terça-feira, mas desta vez, da Astrazeneca, é quem recebeu a primeira dose até o dia 20 de abril, passados os 90 dias entre as doses, também de 09h às 16h, em uma das 19 salas de vacinação do município: Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Orozimbo Macedo, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo e Belo Vale; ESFs Catarina, CDI I, Itapoa 2, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada. Documentos necessários: comprovante de 1ª dose – Astrazeneca, cartão SUS ou CPF. Acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o seu posto de saúde de referência.

Na quarta-feira, 21, serão vacinadas com a segunda dose da Coronavac para quem tomou a primeira dose até dia 5 de julho, no horário de 9 ás 16h nos mesmos locais desta terça-feira

Aproveite e doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Até este sábado, 17 de julho, receberam a primeira dose da vacina 105.963 pessoas (43,8% da população). Já a segunda dose foi aplicada em 28.980 pessoas. A dose única foi aplicada em 5.583 pessoas. Ao todo, somando segunda dose e dose única, 14,3% da população está imunizada. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, uso de máscara e higiene frequente das mãos. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus