Em clima de protestos, salários atrasados e flerte com o Z-4 da Série B, Cruzeiro visita o Remo

Que pressão vive o Cruzeiro para o jogo desta terça-feira (20), às 19h, contra o Remo, no Baenão! Dentro de campo, o time vem de seis partidas consecutivas sem vencer, sendo quatro empates e duas derrotas, a última delas por goleada, por 3 a 0, sofrida para o Avaí. Fora das quatro linhas, convive com um protesto atrás do outro feito por torcedores. E nos bastidores, em meio à maior crise da história do clube celeste, os salários continuam atrasados.

É nesse clima de tensão que o técnico Mozart vive um momento decisivo em sua trajetória na Raposa. Sob a tutela dele, o time mineiro tem 36,6% de aproveitamento (duas vitórias, cinco empates e três derrotas) e não ganha desde o dia 24 de junho, quando bateu o Vasco.

Pode-se dizer que o treinador está na “corda bamba”, embora tenha dito no último domingo que não tem pretensão de pedir demissão do cargo e confia em uma volta por cima, começando com o embate desta terça, diante do Remo, comandado por Felipe Conceição, demitido pelo Cruzeiro após a segunda rodada da Série B do Brasileiro.

Caso os celestes sofram um novo revés, a diretoria terá que decidir se continuará apostando em Mozart ou se vai buscar uma alternativa caseira.

Já os jogadores convivem com a pressão da torcida, os salários atrasados e a necessidade de afastar o Cruzeiro da zona de rebaixamento. Atualmente, a Raposa ocupa a 16ª colocação da competição nacional, com 11 pontos, dois a mais que o Confiança, clube que abre o Z-4. E, diante do Remo, são os atletas e o técnico que podem tentar alterar um pouco essa história.

A FICHA TÉCNICA

REMO

Vinicius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Dioguinho, Erick Flores e Victor Andrade.

Técnico: Felipe Conceição

CRUZEIRO

Fábio; Norberto, Léo Santos, Rhodolfo (Ramon), Jean; Lucas Ventura, Matheus Barbosa, Marcinho; Bruno José, Felipe Augusto e Rafael Sóbis.

Técnico: Mozart

DATA: 20 de julho de 2021 (terça-feira)

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Baenão

CIDADE: Belém (PA)

MOTIVO: 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Daniel Nobre Bins, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Luiza Naujorks Reis, todos do Rio Grande do Sul.

TRANSMISSÃO: Premiere

Fonte: Hoje em Dia