Em conexão Bahia/Minas, Ronald Alagan apresenta “Cantando o Vento”, nesta quinta (22) em Sete Lagoas

A Associação da Resistência Afro Brasileira Centro Espírita de Umbanda Pai Oxalá Sete Lagoas/MG Lucas Paiva – ARACEUPO, receberá nesta quinta-feira (22), diretamente de Salvador-Bahia, o Sacerdote Ronald Alagan com o evento “Cantando o Vento”. No evento marcado para as 19h, Ronald apresentará os ritmos: samba de roda, arrasta-pé, congo, samba arrojado, barra vento, ijexá etc. Nação: Nagô, Thêdu e Jeje.

Ronald Alagan (nome de Axé), iniciado no Ilê Asé Candide Bahia, nasceu no culto para Oxaguiãn no recôncavo baiano, filho da Ialorixá Ya Deleci e neto de sangue do senhor Luiz da Muriçoca, muito conhecido na Bahia, hoje é Sacerdote De Xangô, dando continuidade ao axé da mãe.

Ronald é produtor cultural, roteirista, diretor de teatro e em sua trajetória passou uma temporada em Londres, Madri e Portugal, onde participou do Festival South Central de 2012 a 2013. Já no Brasil, participou do Festival Nacional Sertão Brasil durante 10 anos com a ONG Cria – Centro De Referência Integral do Adolescente, localizado no Pelourinho.

Ronald Alagan foi responsável também por organizar, enquanto produtor cultural, o Teatro do Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Devido à pandemia, o evento será restrito, respeitando as recomendações sanitárias contra a propagação da Covid-19, sendo permitida a entrada somente mediante apresentação de convite. Interessados ou para mais informações entre em contato pelos telefones: (31) 3774-8951 / 9 9525-4536.

A Associação da Resistência Afro Brasileira Centro Espírita de Umbanda Pai Oxalá Sete Lagoas/MG- ARACEUPO Lucas Paiva está localizada na rua Nossa Senhora de Fátima, 237, bairro Progresso.

Serviço

Ronald Alagan Cantando o Vento

Quando: Quinta-feira (22) às 19h

Onde: Nossa Senhora de Fátima, 237, bairro Progresso

Da Redação