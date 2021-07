Confira os destaques da coluna Tempo Esportivo desta segunda (19)

1º Tempo

Estarrecedor! Um dos destaques do Atlético na temporada, com 13 gols e nove assistências em 32 partidas, o atacante Hulk vem sendo seguidamente apontado como candidato a um lugar na Seleção Brasileira do técnico Tite. Ele tem sido exaltado pela mídia e sempre indicado a ganhar chance em futuras convocações. A mesma mídia, ou parte dela, que colocou nos ombros do atleta o peso de parte da culpa pela eliminação da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, após os fatídicos 7 x 1 sofridos para a Alemanha.

Questionado sobre uma oportunidade para Hulk na Seleção, Cuca evitou dar uma opinião pessoal, deixando a decisão a cargo de Tite. O treinador do Galo disse apenas que cada convocação tem um critério, mas destacou o comprometimento do atacante com o grupo atleticano.

Cuca disse que o atacante, que teve início pouco efetivo e engrenou com a sequência de partidas, tem correspondido às expectativas desde a chegada ao Atlético. O treinador considera que o jogador está consciente da importância para o time manter o bom rendimento nas competições.

Hulk chegou ao Atlético em fevereiro deste ano, depois de deixar o futebol chinês, no fim de 2020. O atacante, porém, demorou a se readaptar ao estilo de jogo no Brasil e ainda se envolveu em polêmica com Cuca, ao reclamar que precisava de mais sequência de partidas para readquirir ritmo e a melhor forma. Utilizado como centroavante, partindo com a bola dominada, ele começou a se destacar e foi fundamental para as boas campanhas do Galo na Libertadores, na qual marcou seis vezes e é um dos artilheiros, e também na Copa do Brasil, além do Brasileirão.

2º Tempo

Bastante pressionado, apesar do pouco tempo de trabalho à frente do clube, o treinador Mozart tem respondido aos questionamentos da imprensa sobre um possível pedido de demissão do Cruzeiro, neste momento de altos e baixos e de tanta irregularidade da equipe na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.

Questionado, por exemplo, sobre como foi a conversa com a diretoria após o resultado negativo diante do Avaí, no último final de semana, o treinador disse que recebeu confiança e apoio.

“Em relação à diretoria, eu entendo também a pressão que acontece em torno dos resultados, e é muito natural isso. Para mim, eles me passaram um apoio e confiança, então é continuar o meu trabalho e preparar o time para os próximos compromissos”!

Mozart também foi perguntado sobre a possibilidade de entregar o cargo, já que o Cruzeiro, hoje, não poderia contratar um novo treinador caso opte pela demissão do comandante. Isso porque o regulamento da Série B foi alterado e, em 2021, cada clube só poderá demitir um treinador. Felipe Conceição alega que não saiu em comum acordo, o que contaria como uma demissão por parte do clube celeste. O técnico cruzeirense alegou que esse pedido sequer passa pela cabeça, apesar dos resultados e desempenho ruins. Para justificar a decisão, o treinador falou sobre a origem de luta até chegar ao futebol profissional.

Um problema recorrente no Cruzeiro nos últimos anos é o atraso no pagamento dos salários de colaboradores administrativos e também no departamento de futebol. Segundo Mozart, a falta de pagamento não está influenciando no desempenho dos atletas, apesar de admitir que é uma situação complicada.

Mozart chegou ao Cruzeiro respaldado por Rodrigo Pastana, diretor de futebol com o qual trabalhou no Coritiba e no CSA. A torcida e parte de pessoas do clube foram contra as duas contratações. Em relação ao treinador, principalmente pela curta trajetória na profissão.

Democrata tropeça em Nova Lima e fica distante do G4

Depois de se recuperar da estreia com derrota em Betim, o Democrata jogou em Sete Lagoas e vencer o Serranense, em partida válida pela segunda rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro do Módulo II. O resultado deixou o grupo de jogadores, comissão técnica, diretoria e torcedores bastante animados para o difícil compromisso que viria logo a seguir: O Villa Nova, em Nova Lima. Num jogo duro, com pouca inspiração ofensiva, o Jacaré acabou sofrendo a sua segunda derrota na competição.

Neto abriu o placar para o Democrata aos 11 minutos do primeiro tempo, mas o time não teve muito tempo para comemorar. Três minutos depois Mateus deixou tudo igual em Nova Lima. O gol da vitória veio aos 33 do segundo tempo, quando Yan Carlos estufou as redes do goleiro Zé Carlos.

Com o resultado, o Leão do Bonfim agora soma nove pontos, seguido do Nacional, de Muriaé, e Betim, com sete. Já o Democrata ocupa a oitava posição na tabela, com apenas três pontos conquistados.

Sem tempo para lamentar, o Democrata volta a campo nesta quarta-feira, buscando a segunda vitória no campeonato, para não perder contato com os primeiros colocados na tabela de classificação.

O adversário será o União Luziense, lanterna do Módulo II, a partir das 15 horas, em Santa Luzia.

Novamente, não haverá público no estádio. Em função da pandemia do novo coronavírus, todos os jogos do Módulo II não podem ter presença de público.

Os resultados da terceira rodada foram esses:

Betim 01 x 00 Tupynambás

Democrata de Governador Valadares 02 x 01 União Luziense

Aymorés 00 x 00 Ipatinga

Nacional de Muriaé 03 x 00 Guarani

Villa Nova 02 x 01 Democrata de Sete Lagoas

Tupi 01 x 03 Serranense

Após três rodadas a classificação do Campeonato Mineiro do Módulo II ficou assim:

Equipe PG J V E D GP GC SG %

1º Villa Nova 9 3 3 0 0 4 1 3 100

2º Nacional de Muriaé 7 3 2 1 0 5 1 4 78

3º Betim 7 3 2 1 0 4 1 3 78

4º Democrata-GV 6 3 2 0 1 3 2 1 67

5º Guarani Divinópolis 6 3 2 0 1 2 3 -1 67

6º Tupynambás 4 3 1 1 1 1 1 0 44

7º Serranense 3 3 1 0 2 3 3 0 33

8º Tupi 3 3 1 0 2 4 6 -2 33

9º Democrata-SL 3 3 1 0 2 2 4 -2 33

10º Aymorés 2 3 0 2 1 1 2 -1 22

11º Ipatnga 1 3 0 1 2 1 3 -2 11

12º União Luziense 0 3 0 0 3 1 4 -3 0

PG: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Sofridos | SG: Saldo de Gols | %: Aproveitamento

Os jogos da quarta rodada estão agendados para esta quarta-feira:

11:00 – Tupi x Aymorés – Juiz de Fora

15:00 – Guarani x Villa Nova – Divinópolis

15:00 – União Luziense x Democrata-SL – Santa Luzia

15:00 – Ipatinga x Nacional de Muriaé – Ipatinga

19:00 – Serranense x Betim – Nova Serrana

19:30 – Tupynambás x Democrata-GV – Juiz de Fora

Ao final da primeira fase, os quatro melhores colocados se classificam para o Quadrangular Final, que será disputado no sistema de todos contra todos, em turno e returno, entre os dias 4 de setembro e 2 de outubro. Os dois melhores colocados sobem para a elite em 2022.

A Rádio Eldorado de Sete Lagoas está fazendo a transmissão de todas as partidas do Democrata no Campeonato Mineiro do Módulo II. A emissora pode ser sintonizada através do canal 1.300 AM. Pelo facebook ou ainda pelo aplicativo da emissora, que pode ser baixado no site www.eldorado.1300.com.br.

Gomes deixa o Democrata sem estrear

O abandono da aposentadoria por parte de Gomes durou pouco mais de um mês. O goleiro, que é ídolo do Cruzeiro e do Watford, da Inglaterra, deixou o Democrata, de Sete Lagoas, sem sequer entrar em campo. O anúncio da saída ocorreu em coletiva de imprensa realizada na semana passada. A burocracia no registro do contrato entre jogador e clube motivou a desistência.

O último clube que Gomes defendeu foi o Watford, de onde saiu em julho de 2020. O clube e a federação inglesa precisavam, então, enviar um documento ao Brasil para que a CBF registrasse o vínculo do goleiro com o Democrata. Divergências na data final do acordo entre Gomes e o clube inglês atrasaram o processo, assim como o registro de Gomes na CBF como agente de futebol, que precisou ser suspenso.

Acontece que Gomes já tinha acordo com uma empresa para disputar torneios no Caribe por cinco anos, sendo que a edição de 2021 será realizado entre agosto e outubro. Segundo o goleiro, ele havia informado ao Democrata que somente poderia defender a equipe até o fim de julho. Com o atraso, a situação ficou inviável. Pensando também nas atuações de Zé Carlos, que vem atuando como titular, Gomes decidiu deixar o clube.

Por Álvaro Vilaça