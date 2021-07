PM prende técnica de enfermagem suspeita de furto de medicamentos em Sete Lagoas

Neste domingo (18), durante atendimento de uma ocorrência de violência doméstica, policiais militares do 25º BPM tomaram conhecimento de que J.T.O, 46 anos, técnica de enfermagem do Hospital Nossa Senhora das Graças, teria furtado diversos medicamentos do citado hospital.

Em contato com a envolvida, esta afirmou aos militares que é comum levar medicamentos para casa.

Diante o ocorrido, a autora foi conduzida à Delegacia de Polícia, juntamente com o material apreendido.

Com Agência Local de Comunicação do 25º BPM