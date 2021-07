Democrata perde em Nova Lima, se distancia do G4 e já mira jogo em Santa Luzia na quarta-feira

Depois de se recuperar da estreia com derrota em Betim, o Democrata jogou em Sete Lagoas e vencer o Serranense, em partida válida pela segunda rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro do Módulo II. O resultado deixou o grupo de jogadores, comissão técnica, diretoria e torcedores bastante animados para o difícil compromisso que viria logo a seguir: O Villa Nova, em Nova Lima. Num jogo duro, com pouca inspiração ofensiva, o Jacaré acabou sofrendo a sua segunda derrota na competição.

Neto abriu o placar para o Democrata aos 11 minutos do primeiro tempo, mas o time não teve muito tempo para comemorar. Três minutos depois Mateus deixou tudo igual em Nova Lima. O gol da vitória veio aos 33 do segundo tempo, quando Yan Carlos estufou as redes do goleiro Zé Carlos.

Com o resultado, o Leão do Bonfim agora soma nove pontos, seguido do Nacional, de Muriaé, e Betim, com sete. Já o Democrata ocupa a oitava posição na tabela, com apenas três pontos conquistados.

Sem tempo para lamentar, o Democrata volta a campo nesta quarta-feira, buscando a segunda vitória no campeonato, para não perder contato com os primeiros colocados na tabela de classificação.

O adversário será o União Luziense, lanterna do Módulo II, a partir das 15 horas, em Santa Luzia.

Novamente, não haverá público no estádio. Em função da pandemia do novo coronavírus, todos os jogos do Módulo II não podem ter presença de público.

Os resultados da terceira rodada foram esses:

Betim 01 x 00 Tupynambás

Democrata de Governador Valadares 02 x 01 União Luziense

Aymorés 00 x 00 Ipatinga

Nacional de Muriaé 03 x 00 Guarani

Villa Nova 02 x 01 Democrata de Sete Lagoas

Tupi 01 x 03 Serranense

Após três rodadas a classificação do Campeonato Mineiro do Módulo II ficou assim:

1 VILLA NOVA 9 3 3 0 0 4 1 3 100 2 NAC MURIAÉ 7 3 2 1 0 5 1 4 78 3 BETIM FUTEBOL 7 3 2 1 0 4 1 3 78 4 DEMOCRATA GV 6 3 2 0 1 3 2 1 67 5 GUARANI 6 3 2 0 1 2 3 -1 67 6 TUPYNAMBAS 4 3 1 1 1 1 1 0 44 7 SERRANENSE 3 3 1 0 2 3 3 0 33 8 TUPI 3 3 1 0 2 4 6 -2 33 9 DEMOCRATA SL 3 3 1 0 2 2 4 -2 33 10 SC AYMORES 2 3 0 2 1 1 2 -1 22 11 IPATINGA 1 3 0 1 2 1 3 -2 11 12 UNIÃO LUZIENSE 0 3 0 0 3 1 4 -3 0 PG: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Sofridos | SG: Saldo de Gols | %: Aproveitamento

Os jogos da quarta rodada estão agendados para esta quarta-feira:

11:00 – Tupi x Aymorés – Juiz de Fora

15:00 – Guarani x Villa Nova – Divinópolis

15:00 – União Luziense x Democrata-SL – Santa Luzia

15:00 – Ipatinga x Nacional de Muriaé – Ipatinga

19:00 – Serranense x Betim – Nova Serrana

19:30 – Tupynambás x Democrata-GV – Juiz de Fora

Ao final da primeira fase, os quatro melhores colocados se classificam para o Quadrangular Final, que será disputado no sistema de todos contra todos, em turno e returno, entre os dias 4 de setembro e 2 de outubro. Os dois melhores colocados sobem para a elite em 2022.

A Rádio Eldorado de Sete Lagoas está fazendo a transmissão de todas as partidas do Democrata no Campeonato Mineiro do Módulo II. A emissora pode ser sintonizada através do canal 1.300 AM. Pelo facebook ou ainda pelo aplicativo da emissora, que pode ser baixado no site www.eldorado.1300.com.br.

Com Álvaro Vilaça