Em Pedro Leopoldo, PM prende homem com mandato de prisão

Nesta sexta-feira (16), os policiais militares receberam uma informação de que um homem no bairro Novo Campinho em Pedro Leopoldo estaria com mandado de prisão em aberto. Ao deslocarem até o local, os militares conseguiram localizar o indivíduo em sua residência e confirmaram que havia um mandado de prisão em seu desfavor.

No entanto, os policiais pediram ao genitor do suspeito que autorizasse que eles realizassem buscas na residência. Durante as buscas, os militares solicitaram o auxílio da Guarda Municipal de Pedro Leopoldo que disponibilizaram um cão farejador, sendo localizados por ele 28 microtubos de cocaína, 01 porção grande de maconha e 01 balança de precisão.

O autor foi preso pelo mandado de prisão e também por tráfico de drogas, sendo encaminhado a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.

Com Agência Local de Comunicação da 11ª Cia PM Ind